女神降臨｜黃寅燁贏車銀優？　盤點最佳男二鄭容和金宇彬非最經典

由文佳煐、車銀優、黃寅燁主演的韓劇《女神降臨》（여신강림）故事講述對外貌感到自卑的平凡少女任朱靜（文佳煐飾），透過化妝成功榮升校園女神，令兩大風雲人物李修豪（車銀優飾）及韓書竣（黃寅燁飾）都愛上善良的她。即使《女神降臨》的劇情是可預想的老土三角戀，但光憑主演的巔峰顏值已足夠支撐一部劇，更吸引一票忠實粉絲撐場。

結局篇播出在即，令「修豪黨」與「書竣黨」之爭愈演愈烈，可謂叮噹馬頭，修豪雖有男主角光環，可是最新劇情說到修豪遠赴美國兩年之久，書竣默默守護在朱靜身旁，最後靠肩一幕似乎書竣有望逆襲成功，更令其一黨燃起希望。黃寅燁亦憑《女神降臨》書竣一角爆紅，雖然播出前有過無法勝任角色的爭議，但在劇集播出後黃寅燁以魅力證明自己，IG粉絲更從80萬飆升逾8倍至663萬；其實韓劇之中素有不少男二角色十分討喜，即使明知女主會選擇男主仍選擇守護，暖男人設深入民心、亦惹人憐愛，所以一直有言男一是屬於女一的，而男二則是屬於觀眾的！