燕雲台︱耶律休哥擅長救援勁過呂布　萬能戰神封宋國王成遼朝唯一

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-06 20:15

由唐嫣﹑佘詩曼等主演的內地劇《燕雲台》正在無綫（TVB）翡翠台熱播中，劇中除了韓德讓（竇驍飾）能文能武扶助蕭燕燕（唐嫣飾）之外，耶律休哥（阮聖文飾）亦是戰功赫赫，為遼國安穩國土休養生息起了重要作用。官拜大于越（位在百官之上）的他更是遼朝唯一一位以臣子的身份得以行「再生禮」的人，這一個儀式連韓德讓都沒有賜予，可見他的地位是多麼的重要。

耶律休哥是遼國一大戰神。（微博圖片）

有收看《燕雲台》的觀眾都知道，耶律休哥能文能武，在政務事上處理得頭頭是道，支持蕭燕燕推行漢化改革等決策，在軍事上他亦交出漂亮成績，與宋朝（北宋）多次開戰亦屢戰屢勝，奠定了他在遼國一代戰神的地位。隨着當年宋遼戰事連連，遼國方面除了派韓德讓出戰之外，耶律休哥也經常披掛上陣。就因為一場「高梁河之戰」讓耶律休哥享譽盛名。事關當年北宋的軍隊節節進迫，令到遼國人民人心惶惶，而同宋軍作戰的韓德讓就被宋軍圍困在南京，死都不放棄只能死守，當就快頂不住的時候耶律休哥就親自帶兵救援，同耶律斜軫兵分兩翼迫退宋軍，最後致宋太宗南逃，耶律休哥拯救了韓德讓等人，才避免燕雲十六州被宋朝吞噬。

耶律休哥在多場戰事中逆勢翻盤，讓他享譽盛名。（阮聖文微博圖片）

因為這一場戰役讓大家見到耶律休哥的能力，所以在同一年為了報復宋朝，耶律休哥就獲派同韓匡嗣出戰。沒料韓匡嗣輕信宋軍被宋軍襲擊潰敗，面對如此殘局耶律休哥不敢輕舉妄動，做好部署之後整兵進擊，最後得以全軍以還，是為「滿城之戰」。隨後經歷了「瓦橋關之戰」、「岐溝關之戰」、「唐河之戰」等，為遼國防御國土立下了不少功。

耶律休哥最後官拜大于越。（微博圖片）

正正因為為人忠誠、聰明勇為，讓他獲得蕭燕燕的重視，封他為大于越任命留守南京全權負責當地的軍務。當時又因為南伐有功之後更封他為宋國王，是非太祖子孫中宗室唯一一位封國王的人，可見其地位是多麼的高。還不止這樣，他還是唯一一位以臣子的身份獲賜予行「再生禮」的人，所謂「再生禮」則是每12年生肖輪回一次的時候，到了屬於自己的生肖的一年就會舉行大型儀式紀念，有始生之意。而這個儀式只有帝王家的人才有資格參與，連受到重視的韓德讓亦沒有參與過。

再生禮原本只有帝王家才有資格參與。（《燕雲台》微博圖片）

另外，耶律休哥因為多次戰勝宋朝，所以讓宋人有懼怕之心。據史載指宋人為了不讓小孩哭鬧就會用耶律休哥的名來嚇人，宋境白溝以南欲止兒哭則說：「于越來了！」可見大家當耶律休哥如猛獸般可怕。雖然劇集少展現耶律休哥的戰史，但還原度都算高，絕對是遼國的一大功臣。

韓德讓都沒有參與過「再生禮」。（《燕雲台》微博圖片）