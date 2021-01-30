燕雲台｜蒲哥太妃背後原來超狠毒　張熙媛曾是黃宗澤緋聞女友

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-30 21:00

無綫（TVB）翡翠台熱播的內地劇《燕雲台》愈來愈緊湊，有收看的觀眾都知道劇中尚有兩位太妃的存在，一位就是蒲哥太妃（張熙媛飾）另一位就是啜里太妃（黃小戈飾）。看似她們作用不大，原來非也非也，當中的蒲哥太妃更是傷害明扆（經超飾）的幫兇。另外，在劇中蒲哥太妃看似年紀頗大的，原來現實生活中她只是一位30出頭的女明星，其時裝模樣更是令人驚豔，高顏值加上高䠷身材令她有「小林志玲」之稱。

蒲哥太妃在劇中看似年紀好大。（張熙媛微博圖片）

有收看《燕雲台》的觀眾都知道，明扆（經超飾）從小體弱多病，即使飲服用了藥物病情亦未見好轉。原來這一切都是罨撒葛（譚凱飾）在背後操弄。除了他之外，另一幫兇就是蒲哥太妃，事關她受到罨撒葛的威脅，在怕死的情況下就屢屢更換了明扆的藥物，所以他的病情一直反覆未見好轉。而此事最後明扆亦知道了，萬萬想不到人前善心的蒲哥太妃原來是如此狠毒之人。

明扆的藥物原來被蒲哥太妃換掉。（影片截圖）

蒲哥太妃終於自首。（影片截圖）

劇中張熙媛飾演的蒲哥太妃是明扆的長輩，給觀眾第一感覺就是年紀大，但原來在現實生活中她卻比經超小3歲。另外，原來她在多年前的劇集《寂寞空庭春欲晚》中，還飾演過鄭爽的母親，其實她亦只是比鄭爽大2歲而已。戲外的張熙媛現年亦只是31歲，脫下古裝扮相的她樣子非常出眾，是一位濃眉大眼的標準大美人，或者因為擁有170cm的身高，在視覺上總散發出成熟的感覺，所以看上去年紀才會比較大。

張熙媛時裝樣好靚。（張熙媛微博圖片）

換上時裝的張熙媛顏值非常高，特別是她一雙長腿相當吸睛。身材比例極好幾乎能駕馭任何衣服，甚有名模的風範，所以令她有「小林志玲」之稱，同樣是給人一種距離感重的女生感覺。如此出色的大美人早年亦被傳同黃宗澤因戲生情，就在2014年的時候二人合作時裝劇《愛讓我們在一起》，在劇中二人有感情戲，因此傳出緋聞。因為張熙媛在生日時於微博上貼照片，而黃宗澤就站在中間同她一起手捧蛋糕，關係看似好密切，不過事後男方就否認，表明是劇組叫他同去慶祝張熙媛生日會而已，強調拍戲賺錢不是來找女朋友。

曾同黃宗澤傳緋聞。（張熙媛微博圖片）