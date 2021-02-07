《全民造星》盛產高質男團　ECHO做第四隊挑戰前輩MIRROR？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-07 17:00

ViuTV王牌選秀節目《全民造星》是香港盛產男團之地，從第一季大國文化大舉簽下16人分別組成MIRROR及ERROR，至今已漸漸在娛樂圈站穩陣腳，部份成員以個人身份單飛出歌的策略更令其迅速成功在樂壇攻佔一席位，以人氣王姜濤為例，出道兩年就一舉奪下叱咤樂壇我最喜愛男歌手我最喜愛歌曲大獎，成績驕人。 今年ViuTV亦承勢與環球唱片合作，推出由《造星II》冠軍Phoebus（吳啟洋）、George（歐鎮灝）及Marco（葉振弘）合組第三隊男團P1X3L。隨着《造星III》落幕，同屬一家經紀公司的NY（鍾諾言）、John（林躍翰）、Mark（謝嘉浩）、泰倫斯（伍劭行）總是如影隨形，以四人形式合稱ECHO，更已極速接下3個廣告，難免令人聯想，難道他們就是從《造星》誕生的第4隊男團？

點擊圖輯睇2021年造星幫新人勢力：

+ 32 + 32 + 32

說起今年新人獎之爭，可謂腥風血雨，雖然今年只是剛剛踏入2月，但光是《造星》幫出身的新人就至少已多達5個單位：Edan（呂爵安）的《E先生連環不幸事件》風頭更是一時無兩，長倨YouTube發燒影片榜首；同日憑歌曲《Lady Killa》Solo出道的肥仔（梁業）亦不輸蝕；P1X3L及Mike（曾比特）加盟環球後分別推出《Braceless》及《我不如》；另外《造星II》亞軍MC（張天賦）亦已簽約華納唱片，今年將會出道，激烈的競爭為樂壇帶來新氣象。

不過，據經理人回覆，ECHO四子暫時不會加入這場混戰，該公司的確有組男團的計劃，不過團體人數及出道日期皆未定，四子現階段仍以練習生的身份活動，出道計劃今年內亦未必能成事。

呂爵安親邀林家熙出演《E先生》MV Locker揭天台離別戲真相

+ 39 + 39 + 39

專訪︱陳卓賢Ian感情路上曾遭背叛 姜濤暗示入行曾遇心儀對象？