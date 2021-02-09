春晚2021 |陳偉霆五度登台不跳舞　自爆家人必收看兼問題多多

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-09 13:16

已經將重心轉移內地發展的陳偉霆（William），多年來一直都大受歡迎，無論在影視圈還是時尚圈他都是寵兒。已經站穩內地一線男星地位的他，今年亦不例外，獲中央電視台舉辦的《春晚》（《春節聯歡晚會》）邀請擔任演出嘉賓，不同往年的是他今年將任開場嘉賓，令到不少網友非常期待同關注。

William在內地人氣好高。（影片截圖）

不經不覺William已經登上了四次春晚舞台，過去四年他幾乎都是以唱跳居多，特別是在去年聯同張藝興﹑寶石gem齊齊唱跳改版的《野狼disco》名為《過年disco》大受好評。今年就一改以往風格，不會跳舞以唱為主，亦因為是開場表演所以令他壓力非常大，他接受央視新聞時講道：「今年對我來說意義特別大，雖然說實話以前也要排舞要跳舞，但今年就不用跳舞，那種壓迫感緊張感會特別大，因為做開場。」今年已經是他五度登上春晚舞台。

去年在春晚舞台上唱跳《過年disco》大受好評。（影片截圖）

登上如此重要的舞台，William亦表示家人朋友都會緊貼追看，還爆料指出他們問題多多：「來自香港地區的朋友們大家都會看春晚，尤其是我的家人他們肯定會支持。他們都會問我很多問題，就是說你這個彩排了多少次，然後在鏡頭前看到舞台很大，究竟真實的舞台是有多大，然後看到所有的觀眾都很熱烈，那他們是一直坐在這嗎？從頭到尾是同一班觀眾嗎？就是各種這樣的問題。」

另外，今年《春晚》還有TFBOYS的王源同一眾小朋友合唱，李易峰同多人共同合唱，張藝興表演唱跳，據指還有有TFBOYS隊長王俊凱﹑成龍﹑李沁﹑張韶涵﹑甄子丹等，集結非常多一線紅星，令大家都好期待。

William今年擔任開場嘉賓。（影片截圖）