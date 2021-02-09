陳楨怡妹妹原來一樣有大長腿　清秀外表吸關注網民都叫佢選港姐

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-09 16:14

應屆港姐亞軍陳楨怡（Celina），出名有高䠷身形和大長腿，原來其妹妹也跟她一樣又高又瘦。日前，Celina趁着臨近農曆新年跟妹妹去行花市，意外曝光妹妹的外表。見到Celina穿着短裙，抱着一紮桃花，一雙白滑長腿好吸睛。

根據參選時的資料，Celina的身高是171cm。（Instagram@celina_harto）

Celina留言寫道︰「細細個一到新年就會同屋企人行花市準備過節，去左英國讀書之後都無機會去，琴日拉着妹妹一齊去懷念一下。雖然疫情關係無以前那麼熱鬧，但係依然充滿童年回憶。今年買左一盆吉（桔）同桃花（第一次買桃花），新的一年希望大吉大利、事業、人緣都帶來好運（自己最中（鍾）意棵桃花行入去第一樣買左佢）大家去花市通常買咩花呢？」

另一張相就見到Celina和身高跟她一樣高的妹妹合照，雖然妹妹穿了長褲，不過依然見到她一雙大長腿和完美身形比例，Celina身高1米71，相信細妹也一樣至少有米7，果然兩姊妹都遺傳了優良基因。雖然細妹戴上了口罩，不過只露出雙眼也看到她眉清目秀。網民都有關注到她的外表，紛紛留言︰「你妹妹都好高」、「妹妹唔化妝，已經感覺到靚，下屆要參加Miss HK」、「兩姊妹都一樣咁靚咁高」等等。之前Celina回覆過《香港01》時指她家姐和哥哥跟她是同母異父，但和妹妹就是同一個爸爸媽媽生的，不過她跟家姐和哥哥的關係都好好，好Close。

點擊下圖看Celina同妹妹嘅相同埋佢其他靚相︰