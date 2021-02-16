馬浚偉被鄰居噪音滋擾卻遭惡人先告狀：仲叫我搬走買起我個單位！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-16 08:00

馬浚偉周不時都在Facebook進行直播分享自己的經歷，昨晚（14日）他自爆自己被樓上住客噪音滋擾長達一年，多次報警不果，更被對方惡言先告狀叫自己受不了就搬走，就連這幾日過年都不得安寧，覺也睡不好。

馬仔表示自從這位叫「劉太」的鄰居搬進來之後「自此就冇安寧過」，每逢晚上11時開始就會不斷製造噪音，令自己無法入睡：「我每日六、七點就起身，所以好早瞓，大約接近夜晚十一點準備訓覺，屋企走廊、大廳、睡房、廁所等等所有角落嘅天花板全部出現一啲『bom bom』嘅聲音，已經聽咗接近一年幾，就算過年頭幾日，依然係咁樣！」

馬浚偉在Facebook進行直播，分享自己被樓上住客噪音滋擾長達一年的經歷。（Facebook：馬浚偉 Steven Ma）

他表示自己已經多次打電話去管理處投訴，管理處亦試過代為報警求助，但該名鄰居仍然沒有改善，反而惡人先告狀：「管理員或者警察一走佢就繼續，我可以算嘅話我真係想算數，但佢實在係太過自以為是，一路覺得自己冇製造噪音，仲覺得自己好合理，上次仲叫我搬走，話佢有錢買起我個單位！」

馬浚偉公開鄰居「劉太」去年闖到他家門口理論的畫面。（Facebook：馬浚偉 Steven Ma）

馬仔坦言自己已經非常忍讓，因為對方是一名女性而透過管理員嘗試理性溝通，但偏偏對方卻仍然多次刻意製造噪音，甚至帶着管理員「踩上門」到馬仔家門外理論。他亦表示由於警察無法提供協助，決定作出民事訴訟，律師亦已經收集好證據：「本身諗住過年期間如果佢檢點啲就算啦，多一事不如少一事，但係唔係多一事不如少一事就等於啱？我哋係唔係畀人蝦到上面都唔出聲呢？有時有啲人，你要同佢講道理，都要佢本身肯講道理先得！」

馬浚偉認為自己已經好忍得，但最近實在忍無可忍。（Instagram：@ma_chun_wai）

馬仔直言自己公開這段故事的原因並非是為了自己，而是因為所有遭受噪音滋擾的人：「我屋邨長大捱到今日，都總算係有個唔錯嘅環境住喺私人樓，你再諗有啲人係住屋邨、劏房或者再狹窄啲嘅地方，連管理處都冇，咁佢哋點？係唔係等於佢哋冇權利投訴噪音？係唔係有錢真係大晒？」

點擊觀看更多馬仔的照片：

+ 11 + 11 + 11

同場加映：專訪｜馬浚偉涉足教育 反對發明星夢：出一個小生背後有幾多人捱