陀槍師姐2021｜滕麗名作為主角加埋得十集　方駿釗：都係預計之內

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-02-16 21:15

《陀槍師姐2021》播了超過一半，大家去到這個時間，一定會問：「陳三元去咗邊？」無錯，劇情交代她一走了之，第五集至今再沒有出現，而據知她只會有結果篇才復出，所以加埋是不夠十集，但她竟然是女主角！「陳三元」這個角色是《陀槍師姐》系列的靈魂，所以今次怎樣也要找滕麗名回來，即使戲份不多，也要出現，但點解只安排咁少戲份？

兩個女主角比較之下，滕麗名戲份真係好少。（劇照）

監製方駿釗在接受《香港01》訪問時指其實一早已預到這個情況，他說：「滕麗名嘅陳三元喺《陀槍》係一個好重要嘅主角，但係佢同時要兼顧《愛·回家之開心速遞》，嗰段時間要兩邊劇組遷就，加上嗰段時間佢咁啱滑雪受傷，所以戲份就變咗咁樣。當初搵佢已經知道檔期係咁安排，但因為滑雪受傷，本身係安排佢同謙謙（羅子溢）對打，之後改咗謙謙同陳豪打，之後嘅動作戲都改咗或者畀咗其他演員做，加上要兼顧佢受傷之後嘅休息，佢嘅戲份相對地係少咗啲，但都係預計之內，唔係刻意減佢戲份，但咁多因素之下，呢個係最好嘅成果。」

滕麗名絕對係《陀槍師姐》系列靈魂。（劇照）

第五集講到陳三元因要決心放下程峰，所以一走了之，現實中，滕麗名與魏駿傑的一段情也是很轟動，立即睇細節：

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