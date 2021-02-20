劉俊謙吊威也孖「翻版子瑜」開工　率先劇透《二月廿九》續集？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-20 10:00

由羅嘉駿（Steve）監製兼執導，吳海昕、徐天佑、劉俊謙主演的ViuTV電視劇《二月廿九》去年播出後大獲好評，無論是愛情穿越題材、還是像日本電影般唯美的畫面、以及新生代演員的演出均備受讚賞，觀眾更紛紛投訢兩星期內橫線播畢十集實在「唔夠喉」，於是ViuTV順應民意投資開拍續集，並以《二月廿九》中余家聰（劉俊謙飾）與Yeesa（吳海昕飾）的密碼《940920》命名，令一眾粉絲期待不已。續集原定3月開拍，近日已在Steve的IG看到劉俊謙在綠幕前吊威也的畫面，還有《試當真》女神「翻版子瑜」Jeannie（@kayan9896）加盟，難道劇集已悄悄開拍？

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Steve接受訪問時指劉俊謙與Jeannie僅為廣告拍攝，他又笑言：「拍劇唔會有錢吊威也。」Steve又不忘透露《940920》現時動向，雖然原定3月開拍，但受疫情影響無法飛往台灣，所以計劃有所延遲，現時仍在劇本創作階段，希望今年第四季可投入拍攝。《940920》將會是屬於余家聰的故事，亦道出神聖幾何學會如何誕生：「可以話係前傳，又可以話係後傳，都建議觀眾睇咗《二月廿九》先睇《940920》，會明多啲。」

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至於續集加入劉俊謙女朋友蔡思韵（Cecilia）參演，至於選角原因，Steve表示：「Ceci好適合角色，佢本身又台灣讀書，文化同氣質都夾台灣。」他續言續集會加入新角色：「新劇會有新角色，但未寫好劇本所以都未考慮用咩演員。」由於預計本年第四季投入拍攝，故相信觀眾最快都要等到2022年才可以看。

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