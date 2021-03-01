林婷拜張繼聰為師學做戲讚對方傾囊相授：好願意分享經驗畀年輕人

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-01 09:00

藝人林婷（Angel）早前出席運動遊樂競技活動，透露由模特兒轉型做幕前做ViuTV節目《今晚瞓酒店》和《入住請敲門》主持後認知度大增，收入亦比之前可觀了不少：「都理想嘅，真係多咗好多廣告商一諗到大膽啲、或者關於鬼嘅主題就會搵我！」

林婷透露今年多了廣告商找自己，工作比之前多了不少。（葉志明攝）

她笑言自己從來沒有接受過口才訓練，不過自從2019年與古天樂的天下一將士簽約做旗下藝人後積極學習演戲，與Angela（袁澧林）、Locker（林家熙）、Sabrina（張蔓莎）一齊上堂，最近更拜了張繼聰為師：「我哋最近跟張繼聰老師上堂，佢好好嘅，因為佢係一個喜劇演員，我哋平時上堂嘅時候都畀好多唔同嘅Idea我哋點樣可以更加有創意去諗嘢，我哋喺佢身上學到好多嘢，而且佢又好有耐性，會覺得我哋係年輕人就幫我哋多啲，好願意分享自己嘅經驗畀我哋。」

林婷大讚張繼聰作為演技導師非常鼓勵學生試多啲。（劇照）

林婷坦言希望可以再於Edan、Emily和Dickson拍《今晚瞓酒店》第二季。（葉志明攝）

她有表示自己與張繼聰亦師亦友，所以上堂氣氛非常輕鬆：「佢轉數非常快，佢見我哋拍咗一個scene就好快指出好多問題幫我哋對症下藥，都會鼓勵我哋試多啲，原本我上堂都會驚，但同佢上堂就好似朋友咁好開心。」

林婷透露下個月會到內地拍攝一套劇集，而自己的角色則是一個廉政公署調查員，不過因為只收到頭幾集劇本，暫時未知劇集大綱和其他詳情。（葉志明攝）

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