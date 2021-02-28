喬寶寶批評美國槍管法鬆懈被網民轟無知：你對我們法律一無所知

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-28 18:30

美國女歌手Lady Gaga的兩隻法國鬥牛犬於上周三（24日）在洛杉磯街頭被兩名男子綁架搶走，負責照顧狗狗的30歲狗褓姆Ryan Fischer更當場被疑犯用槍射中胸部受傷，Lady Gaga懸紅50萬美元（約390萬港元）尋犬後順利找回愛犬，而受傷的狗褓姆亦據稱正康復中。該綁架事件受到全球關注傳媒爭相報道，藝人喬寶寶亦非常關心事件，他昨日（27日）在英國傳媒BBC News（英國廣播公司新聞頻道）的一則關於Lady Gaga狗隻綁架事件的報道中留言，卻引起極大爭議。

Lady Gaga的愛犬日前被綁架，現已尋回。（Instagram@ladygaga）

喬寶寶在該報道下留言寫道：「美國的主要問題，是擁有這個世界上最容易的槍管法和最便宜可以購買槍械的地方。 據估計，每100名居民就有120把槍，這意味着愈多槍就與更多的罪案有關！」他的留言隨即引起大批網民激烈批評，認為他的言論有很大的邏輯謬誤之餘，亦突顯了自己的無知：「不肯定是否存在直接的原因和結果，但有些國家槍械比較少犯罪率仍較高，亦有國家有較多槍械仍保持低的犯罪率。」、「你們對我們的法律一無所知」、「兄弟，既然這麼容易為什麼我一個也買不到？」、「顯然地，狗褓姆甚至狗隻都應該穿上全副武裝。」、「你認為那兩位好先生是合法地購買槍械的嗎？ 別嘮叨了!」。

喬寶寶公開批評美國，引起外國網民激烈批評。（資料圖片）

有網民指出今次的事件清楚證明就算法律有多完善仍然有人會設法破壞：「主要的問題是，不管你的地方現有多少法律條文，仍然有一些無視法律的人。」

喬寶寶在BBC News的報導下留言捱轟。（Facebook：BBC News）

雖然有不少反對喬寶寶言論的聲音，亦有網民表示贊同：「沒有嚴格的背景調查！這個國家每人擁有的槍械比任何國家都多！」「這就像一個發展中國家，在槍械方面很可悲。 事實上，我在發展中國家看到更好的法律。」、「不幸的是，非法取得槍械的途徑比合法取得的途徑更多。」

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