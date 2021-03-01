晚吹｜潘紹聰爆女子組合成員撞鬼有生命危險︰撞到燒死嘅日軍鬼

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-01 19:00

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到張紋嘉（Crystal）和林子傑（Ronald）分享靈異經驗，Crystal本身有不少故事分享。不過主持Edmond講到的就令人深象深刻，主角是2005年出道的女子組合。

Crystal和Ronald情侶檔上節目。（電視截圖）

Edmond指事年發生在2005年出道的女子組合中的其中一人身上。被問到是否二人組合時，Edmond默認。在出道的同年，那女藝人在萬聖節晚上跟友人到尖東，吃完晚飯一同行到加連威老道，途經一條天橋，她們在互相訴苦，突然，事主停下來，向着花槽訴苦，之後她們如常回家。第二天，女藝人要工作，但一工作時就感到天旋地轉，頭暈到站不起來，早上立即被送去醫院。當年禽流感肆虐，醫生問她有沒有食過雞，但她說話含糊，口齒不清，就說有，然後就昏迷了。

Edmond分享一個女藝人的恐怖經歷。（電視截圖）

Edmond續說︰「跟住佢（晚上）6點零鐘醒咗，就見到全部公司、屋企、朋友，廿幾人圍住佢，以為佢死，咁嚴重。」當日她一醒過來時，立刻嘔吐大作，吐完情況就好轉了。「但係原來後來喺佢昏迷嗰段期間，佢有個朋友嘅爸爸，聽到佢（朋友）形容佢嘅情況，原來佢當時隻眼，一隻望向前，一隻就鬥雞望向另一邊，塊面歪咗。」友人爸爸認為事態嚴重，有古怪，於是到寺廟找廟祝查日腳，然後講得出她前晚到了尖東，說出確實的方向，「就話撞到（被）燒死嘅鬼，係日軍嚟嘅，Check過係日軍嚟嘅，即刻就幫佢拜，幫佢做嘢，跟住佢黃昏就醒咗喇。」

女藝人原來引起了靈體的注意。（電視截圖）

翻查資料，2005年出道的女子組合只有Krusty。（視覺中國）

點擊下圖看Krusty的照片︰

後來她住院住了7天，醫生發現她有一條血管閉塞了，但Edmond就指後生女血管閉塞比較少有。當法事完成了後，她就完全康復了，連血管也不用通。Edmond覺得是靈體看到她在訴苦，它想得到一些東西，Crystal覺得可能是她的負能量吸引了靈體。

另外，Crystal也跟HotCha其他成員在馬來西亞一同經歷了一件怪事，點擊下圖逐格看︰

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