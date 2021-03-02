移民英國｜英國電視行業冷知識　職稱睇到𢲷哂頭　SP唔係性伴侶

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-03-02 17:00

筆者以前待的外景旅遊節目是大概由in-house企劃、導演、執行製作人（偶爾兼導演）、製作人，搭配freelance導演、攝影師、攝影助理來完成一季13集的內容（13 episodes x 48 mins）。簽約以「集」來計，攝影組多以「日」計算。

在英國，筆者目前待過的外景節目大多有一整組in-house 的「行政團隊」+ freelance的「內容團隊」在執行，通常一季是6集左右（6 episodes x 60 mins），行政團隊通常是in-house，同時負責多個節目，組成有：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

今年，感覺好像有點撥開雲霧，比較看得到自己航行的方向是哪了（感動QQ）。

英國的影視產業能蓬勃發展到現在的狀態，我覺得分工精細，讓每個人專職專精，可以放心做自己最擅長的事，很重要。頭腦清楚、組織力強的可以負責行政，創意爆棚的可以盡情發想，喜歡拍攝的也能嘗試用影像說不同類型的故事，喜歡剪接的也可以在電腦前遊歷世界，或是嘗試與動畫和圖像結合的不同剪法。

除了跟贊助／企劃案／續約有關的部分是執行製作人或製作人處理，其他通通都是「企劃」在做，很瘋狂的一條龍模式。我以從事企劃工作六年為榮，也很開心能有兩年的訓練，擔任導演和執行製作人學習帶團隊和訂定整季方向，有了這些實戰經驗到英國打拼，要面對就不是技能問題了，而是「自己到底要什麼」，還有對在地產業文化的了解和人脈。

感覺未來還可以寫很多觀察與分析…因為每天都在打仗，不定期都有一些一百萬的領悟可以聊。

做喜歡的事，讓喜歡的事變得有價值。

偶而慢慢爬梳一下走過的路，希望跟有興趣／正在走這一行的朋友互相交流。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Grace Lin，原文：英國電視產業分享1: 五花八門的職稱】