英國王室︳威廉拒賀梅根懷孕與哈里形同決裂　君主立憲制危危乎？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-23 13:30

英國皇室家族撕裂、公開不和情況愈演愈烈，脫英赴美的哈里王子與妻子梅根，完全不管自身在英國人氣低落、受到厭憎，執意要按照他們的自由意志過活，不惜槓上90多歲的伊麗莎白二世女王，發表公開聲明和白金漢宮嗆聲，也令皇室專家擔心的「君主立憲危機」浮現。對此，身為哈里兄長的英國未來國王威廉，感到震怒又傷心，不敢相信弟弟和弟婦居然如此對嫲嫲大不敬。

【相關圖輯】凱特未夠班！梅根最大假想敵竟是她？傳不惜微整形務求更似對方…

+ 26 + 26 + 26

根據英國「每日郵報」報導，威廉對於哈里和梅根行為極為難過、不安，原本在他們逕行宣布要卸下皇室重要成員身分後，威廉就已經與哈里有很深重的心結，再也難回到一起面對母親黛安娜車禍去世時那種互相依賴的親密。本來隨著哈里與梅根到美國快要滿一年，彼此時不時互相釋出一些善意，也慢慢破冰，關係有所改善，哪知近日的最新發展，哈里和梅根徹底惹怒皇室眾人，尤其已經以「未來國王」自居、很嚴格看待遵守傳統規範和犧牲的威廉，他到現在都不願意對梅根再度懷孕公開道賀，橫亙在兄弟間的冰山，恐怕更難融化。

【相關圖輯】哈里非查里斯親生？傳梅根促老公DNA驗明正身 永久脫離英國王室

哈里與威廉的友人，也感到哈里這次只怕得不償失，他一向對在軍隊服務充滿感情，也還擔任一些軍務相關單位的皇室贊助人，女王已經將這些身分全部收回，等於斷了他在軍方的關係，接下來若是他的父親查理斯或兄長威廉繼位，在情感裂痕之下，也不太可能會再回復，他等於為了梅根必須放棄自己熱愛的這些，又在家族裡無立足之地，友人反問：「以後，他會覺得值得嗎？」

早先就有出版專書的皇室專家以為英國君主立憲的未來，就在威廉、哈里兄弟齊心上，倘若裂縫永不彌合，反對君主立憲的人士猶如獲得助益，皇室怕要走入歷史，而今哈里與梅根和皇室正面衝突，令人擔憂這是自愛德華八世為娶辛普森夫人、棄王位交給弟弟喬治六世以來最嚴重的手足戰爭，許多英國民眾力挺未來國王到底，最新民調顯示，有半數的人完全不想看奧花雲費到梅根與哈里家所做的訪談。

【相關圖輯】王冠｜盤點10個超奇怪英國王室禁忌 原來連大富翁都唔可以玩？

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

「天橋」首播收視率破1 三小男孩收服觀眾的心

韓國將翻拍台劇《想見你》 完成授權簽約將正式製作

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】