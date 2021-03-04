韓國藝人霸凌事件一籮籮　KBS節目劇集全受牽連成最大受害者

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-04 21:00

韓國演藝界近日接連爆出多宗偶像歌手及演員疑似霸凌事件引起軒然大波，男演員金志洙（Jisoo）今日（4日）更在Instagram上傳手寫信親自承認曾參與校園霸凌兼道歉，令他有份出演的KBS電視劇《月升之江》受到網民激烈杯葛揚言要罷睇。KBS除了要為金志洙的霸凌事件「埋單」之外，有份參與該台節目及電視劇的演員趙炳圭和朴慧秀亦因為早前被指曾霸凌同學，令大批網民湧入KBS電視台討論區要求正當處理事件，作為三大無線電視台之一的KBS可謂是處於焦頭爛額的狀態。

金志洙主演的《月升之江》被網民抵制。

金志洙被舊同學爆料指中學時期不只經常對同學行使暴力和言語辱罵，還曾性侵男生兼拍下與女生性行為的影片等等，雖然他已經承諾會一輩子反省過錯，但由於他主演的劇集《月升之江》已經播出六集，兼且他的角色是性格單純、正義凜然的「非暴力主義者」，與本人極大差別而引起網民抵制，強烈要求KBS電視台換角或停播劇集。

據悉，《月升之江》雖然只播到第6集，但其實現時已經拍到第18集的戲份，劇組於今日晚上宣布男主角志洙將被換走，由第7集開始換上另一位男主角，志洙所拍攝的場面將全部再補拍。

KBS除了要為金志洙執手尾之外，早前宣布與劉在錫攜手擔任KBS綜藝節目《COMEBACK HOME》主持的男演員趙炳圭，以及主演KBS電視劇《Dear. M》的女演員朴慧秀亦因為捲入霸凌事件受到觀眾抵制，要求電視台將兩人從節目及劇集中下車，現時KBS電視台的官方網站已成為戰場，兼被指責「KBS電視劇是只要有捲入學暴事件的人才能主演嗎？」

趙炳圭近期憑在人氣劇集《驅魔麵館》中飾演「蘇炆」一角而人氣急升。（《驅魔麵館》劇照）

KBS早前已經表示趙炳圭正在進行法律措施而決定保留他出演《COMEBACK HOME》一事，而朴慧秀主演的《Dear. M》亦宣布延遲播映，不過暫時未有消息指《月升之江》會停播或換角。

主演KBS電視劇《Dear. M》的女演員朴慧秀（中）亦因為捲入霸凌事件受到觀眾抵制，劇集現時已宣布延遲播映。（《Dear. M》海報）

受害的除了電視台，不少廣告商亦要蒙上極大損失，女團APRIL人氣成員娜恩亦被爆料指霸凌前成員李玹珠導致對方一度試圖自殺，隨住黑材料愈來愈多而受到網民的激烈抵制，她主演的電視劇《模範計程車》原定於下月開播亦極大可能受到影響，而外型甜美的她亦因為有不少代言而有「廣告女王」的稱號，身上七個代言廣告亦全數被下架，包括粟米棒、止痛藥、手袋、燒酒、運動鞋、唇膏及提神飲品廣告都已經被即時中斷兼刪除。另外有遊戲商用2億韓元（約140萬港元）投資April的手機遊戲，卻極有可能因為April的隊內霸凌事件而令計劃泡湯蒙受損失。

女團APRIL人氣成員娜恩因霸凌事件導致七個代言廣告被下架。(（網上圖片）

APRIL前成員玹珠疑似因被隊友霸凌而退團。（newsen）

另外，男團Stray Kids的20歲成員鉉辰被爆是校園暴力加害者後公開寫親筆信道歉，除了即時中斷活動外，其主持的MBC節目《SHOW！音樂中心》亦需要即時換主持人，而全體Stray Kids代言的化妝品品牌CLIO亦透過官方Instagram宣布跟鉉辰割席。

Stray Kids鉉辰公開寫親筆信道歉。（osen）

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