聖荷西謀殺案︱田蕊妮再演舞台劇仍緊張　未計劃離港發展：好奢侈

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-08 19:49

田蕊妮自從去年宣布不與無綫續約後於4月正式離巢，事隔近一年終於有新作品，在下月一連13場公演的《聖荷西謀殺案》舞台劇中擔任女主角「Ling」。今日（8日）田蕊妮與潘燦良等一眾演員出席《聖荷西謀殺案》舞台劇記者會，透露自己本來打算離開電視圈後出國學演戲，但無奈因疫情關係無法實踐，於是在機緣巧合之下獲編劇莊梅岩、導演甄詠蓓和監製朱仲銘的賞識挑戰演舞台劇，為改變踏出一大步。

（左起）溫玉茹、田蕊妮和潘燦良今日（8日）出席《聖荷西謀殺案》舞台劇記者會。（梁碧玲 攝）

田蕊妮演出舞台劇的經驗不多，僅於2005年與黃凱芹演出過《白蛇．青蛇》，之後都是以拍劇居多，所以事隔16年再踏上舞台令阿田感到非常緊張，由於自己剛剛出道一樣：「係呀！會㗎！企喺台上面唔係一件容易嘅事，無論係做任何一樣嘢，台下面有咁多對眼望住你嘅時候其實正常人都會驚嘅！但我相信我而家係一個成熟嘅演員，同埋都會冇咁驚，無論拍戲定係企喺個台，作為演員都要有自信先可以駕馭得到，而我都係有嘅！」

田蕊妮獲（左起）導演甄詠蓓、編劇莊梅岩和監製朱仲銘的賞識轉型演舞台劇。（梁碧玲 攝）

《聖荷西謀殺案》這套舞台劇於2009年首次公演後大獲好評兼多次在香港和海外進行公演，去年更被改編成同名電影，如今阿田要接劉雅麗和鄭秀文棒演活「Ling」這個角色，她坦言都有少少壓力：「我淨係睇過個劇本，都知有電影版，但我反而專登唔想去睇（電影），因為我都驚我自己會有比較，所以我想以最輕鬆嘅狀態用我嘅感覺去演呢個角色。」



劉雅麗演出的版本堪稱經典，再加上鄭秀文憑電影奪《中美電影節》最佳女主角，又提名「金像獎」影后，但阿田坦言不怕外界拿來與兩位演員作比較：「觀眾去睇一套戲去作出比較都係一件好事嚟，但係喺我嘅角度嚟講，唔同演員演繹一個角色都會有唔同嘅角度，就好似畫家畫同一幅畫都會有唔同嘅感覺一樣。」

田蕊妮離巢後第一部作品，就是擔任舞台劇女主角。（梁碧玲 攝）

田蕊妮表示自從老公杜汶澤建立網上傳媒平台後，自己亦開始轉型退居做幕後：「我都係做開演員演好個角色、諗下造型，甚至乎連諗造型都唔需要，但係當你要做監製或諗節目，要點樣Deliver（傳遞）嗰條橋出嚟呢？同埋要點樣同同事相處，對於我嚟講，所有嘢都係新嘅嘗試！我覺得都幾有趣，真係活到老學到老！」她坦言自己不怕遇到困難，但適當的時候都會向老公尋求幫助：「我哋面對事情嘅處理方法都有自己嘅特色，但係遇着一啲好困難嘅事情都會問佢。我覺得同演戲一樣，你可能有一啲困難嘅經歷，就會慢慢行到一條自己嘅路，每一樣新嘅嘢，你都要盡量去嘗試做，中間可能會有一啲體會，又係一件新鮮嘅事。」

田蕊妮希望可以自己行出自己的路。（梁碧玲 攝）

阿田笑言雖然暫時未能實踐出國讀演戲的願望，但自己亦暫時未有離開香港發展或移民的打算：「我諗對於依家嘅人嚟講，計劃係一件好奢侈嘅事情，我覺得最緊要就係行好今時今日呢一步先啦！」

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