撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-03-05 23:00

馮盈盈(Crystal)今日(3/5)在Instagram宣布「離巢」、回復「自由身」,她在帖文中寫道:「20210305 NEW VIDEO ON MY YOUTUBE CHANNEL!入行第5年,來到完約離巢的一天,回復自由身後,我拍了這條VIDEO以作紀念,希望大家喜歡😊並且SUBSCRIBE我YOUTUBE頻道💟FYY馮盈盈💟我以後會有更多時間在YOUTUBE上跟大家見面😊」。不過,馮盈盈所指的並非離開無綫(TVB),而是舊居租約完結,她在YouTube片頭第一句便說:「今日其實係我退租南昌單位嘅日子!」相信不少網民一開頭也上當。

