Angelababy分居｜陸媒拍片直擊扮返黃曉明屋企　4張圖揭分居真相

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Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚5年多，2019年6月起頻傳離婚，婚姻狀態成眾人關注的焦點，近日被拍到她工作結束後回到家裡，結果不到4個小時又搭車回到另一個住處，遭懷疑已經分居。

Angelababy黃曉明分居了嗎？4張圖揭分居真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

據大陸八卦媒體《爆料敲猛的阿飛》報導，Angelababy日前晚上7點結束廣告拍攝，先搭車到黃曉明家，但在當天晚上11點又搭車回到另一間大樓，遭疑「已經分居多時」。不過有網友認為，有可能只是工作前將孩子送給奶奶帶，結束後回到夫妻倆的公寓而已：「這就代表分居了？」

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事實上，Angelababy和黃曉明2月28日都獲邀出席《微博之夜》頒獎典禮，卻沒有一起走上紅毯，更沒有被拍到同框互動的畫面，僅有「經過女方身邊」微笑的花絮照流出，婚姻真實狀態令外界霧裡看花，又被媒體拍到當晚結束活動後，男方沒有幫生日的老婆慶生，反而密會幾位女星好友。

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此外，Angelababy在3日時於Instagram曬出兩張畫作，其中一幅畫上寫著「你有背叛我嗎？」震驚了大批網友，她雖然馬上解釋是「單純覺得好看才分享」，但已遭質疑「畫中有話」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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