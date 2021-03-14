歐陽娜娜揭女星紅地氈白到發光秘密　雙腿狂搽粉底：血管很明顯！

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現年20歲的台灣女星歐陽娜娜近年積極於內地發展，上月她以一身西裝下衣失蹤造型出席《微博之夜》與一眾女星爭妍鬥麗而大獲粉絲好評，她昨日（13日）公開當日vlog片段，分享女明星們去行紅地氈前為了力求由頭到腳都保持完美狀態必做的四大招數，原來她的招牌白滑美腿竟然有偷偷加工，不少網民看完都表示嘆為觀止！

歐陽娜娜行行地氈前原來會必做四大招數，保持一身白滑肌膚。（VCG）

歐陽娜娜表示，女星們在出發前都會留在酒店裝身化妝set頭，之後會在房間裏擺各種的甫士兼上傳當日的定妝照。別以為女星準備好之後會在出發去場地時在車裏把握時間休息，其實這段路是最後衝刺的黃金時間，歐陽娜娜一上車就準備好薄荷糖保持口氣清新，之後再拿出粉底液瘋狂搽在腿上：「我的腿血管很明顯，所以要塗一點在膝蓋比較暗沉的部分。」

歐陽娜娜表示，女星們在出發前都會留在酒店裝身化妝set頭，之後會在房間裏擺各種的甫士兼上傳當日的定妝照。（YouTube：歐陽娜娜Nana OuYang）

歐陽娜娜一上車就準備好薄荷糖保持口氣清新。（YouTube：歐陽娜娜Nana OuYang）

搽完粉底液之後，歐陽娜娜再拿出殺手鐧－閃粉幫雙腿定妝：「女明星必備的閃亮亮！」只見她忙碌地拿着粉撲瘋狂在雙腿來回上粉，就連手、頸等露出來的位置都不放過，這樣站在鏡頭前就能看起來白到發光一樣，所有瑕疵都能一一遮蓋。

歐陽娜娜拿出粉底液瘋狂搽在腿上，遮蓋腿上的血管。（YouTube：歐陽娜娜Nana OuYang）

再用閃粉疊擦在腿上，看起來有閃亮亮的感覺。（YouTube：歐陽娜娜Nana OuYang）

連手、頸等露出來的位置都不放過。（YouTube：歐陽娜娜Nana OuYang）

連手、頸等露出來的位置都不放過。（YouTube：歐陽娜娜Nana OuYang）

最後，她再拿出除塵轆不斷在身上來回滾動，急忙黏走衣服上閃粉、毛和塵埃，反覆檢視完自己的外貌之後，她宣布：「這個時候女明星就可以光鮮亮麗地下去了！」下車後的歐陽娜娜馬上切換成工作模式，表情變得高冷又認真的，展現出自信滿滿的一面。

下車後的歐陽娜娜馬上切換成工作模式，表情變得高冷又認真的，展現出自信滿滿的一面。（YouTube：歐陽娜娜Nana OuYang）

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