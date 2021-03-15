鄭衍峰情斷馮盈盈後IG突然流出「床照」：紀念我哋凍到語無倫次！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-15 12:50

馮盈盈（Crystal）與「大隻主播」鄭衍峰（Leonard）於去年開始傳出緋聞，鄭衍峰又多次被目擊自由進出馮盈盈所住屋苑，更有傳媒曾目睹馮盈盈揸走鄭衍峰的座駕，兩人的情侶關係似乎已坐實。雖然兩人從沒有高調認愛，但最近有指馮盈盈與鄭衍峰公開在電視城炒大鑊後分手結束一年情兼火速暗撻有米貴公子，回復單身的鄭衍峰則繼續努力工作，勤於宣傳旅遊節目《港產旅行團》，昨日（15日）更不忌諱地公開自己與兩位美女同床瞓的照片。

有傳馮盈盈與鄭衍峰已經分手。（IG/@crystalfyy）

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鄭衍峰的「陪瞓對象」原來就是他在《港產旅行團》中的拍檔林穎彤和戴祖儀，三人於露營時睡在同一個帳篷時所影，他在Instagram發文寫道：「獨家！《港產旅行團》三人床照流出！紀念我地（哋）凍到語無倫次的一晚，三個凍到屈埋係（喺）一個一人帳篷入面等roll機。」在影片中見到，林穎彤和戴祖儀安靜地躺在鄭衍峰的身旁，幸好沒有「口擘擘」令女神形象崩壞，鄭衍峰亦讚美兩個拍檔雖然平時很嘈吵，不過「唔出聲都ok」，戴祖儀馬上留言回應：「呢幾年大家都攰啦！」

鄭衍峰與林穎彤和戴祖儀在節目中露營。（Instagram：@_leonardcheng）

鄭衍峰在露營時拍攝低林穎彤和戴祖儀睡覺的優美一面。（Instagram：@_leonardcheng）

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