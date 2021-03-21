失憶24小時．大結局｜王君馨失足跌死　譚俊彥一句話揭係真兇？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-21 00:29

TVB劇集《失憶24小時》在周六晚（20日）播出大結局，蒙一言（譚俊彥飾）爸爸Peter（姜大衛飾）承認是自己與Freeya（王君馨飾）爭執期間，令Freeya失足跌落山，並自首認罪入獄。不過原來微型攝錄機拍下當日發生的事，吳中（郭晉安飾）從片段中得知當日與Freeya糾纏的其實是蒙一言，當時行雷閃電，最後Freeya跌落山，撞到欄杆後墮入山谷死亡。而Peter趕到現場後，將發呆的蒙一言帶回屋企，打算商量如何處理，結果蒙一言失憶，於是Peter將錯就錯，隱瞞事實，希望可以保護兒子。

蒙一言爸爸Peter原來係想幫個仔頂罪。（YouTube影片截圖）

而被指有份參與綁架案的吳中，因為揦鮓星（譚偉權飾）在庭上表示吳中沒有收錢，基於疑點利益歸於被告，吳中無罪釋放。此外，Maya（譚凱琪飾）終於得知當日是吳中拼命揹她去醫院，才讓她順利獲救，感動之餘更決定再給他一次機會，吳中終於同老婆復合，一家三口大團圓結局！

吳中不但無罪釋放，仲同老婆Maya復合，一家三口大團圓結局！（電視截圖）

蒙一言這句說話好可疑。（YouTube影片截圖）

六個月後，蒙一言與吳中在街頭嘆奶茶，蒙一言指他推開Freeya條片同她跌落山條片相隔五秒，由於無法肯定兩條片有直接關係，同樣基於疑點利益歸於被告，蒙一言被判無罪，最後他拿出Freeya隻戒指，並講道：「不過有啲嘢就一定記唔返，因為根本就冇data寫過入我個腦度。」其實之前曾提及蒙一言回憶起關於隻戒指的記憶時，他想到自己與Freeya在山上爭執，之後一手將對方推落山，但如果正如他在結局最尾段所講，從來都沒有這段記憶，他又怎麼會回憶起是自己推老婆落山呢？不過始終劇集是一部喜劇，如果最後真的是蒙一言殺死Freeya，結局未免太過悲傷，所以蒙一言同吳中都無罪釋放才是最圓滿的下場。