大S去世｜回顧具俊曄8大深情告白！曾打算不婚竟為她許下終生承諾

台灣女星大S徐熙媛，在2025新年傳出在日本猝逝的死訊，全家至日本旅遊後，得到流感併發肺炎重症逝世，享年48歲。



而一路陪伴的具俊曄，兩年多前再續前緣，自結婚以來，不吝嗇在社群上放閃，他與大S特別珍惜一起度過的每一天，甚至1月25日還一起出席王偉忠長女歸寧宴，夫妻倆緊牽着彼此的手，兩人笑得甜蜜又幸福，親密同框照猶如昨日。

回首大S與具俊曄的愛情，宛如一部韓劇，百轉千折浪漫無比，兩人20年前就曾在一起，大S是他的超級粉絲，雖然公司禁愛令讓這段關係提早結束，但大S和具俊曄分開了20多年後，再次相遇，還是決定延續多年前的愛一起相守，真的是最美好的愛情！

大S驟逝，姊夫具俊曄對大S的愛的告白，如今每一句都讓人聽了格外心痛，刻骨銘心！

回顧具俊曄8大深告白：（按圖了解）



+ 23

姊夫具俊曄愛的告白1：此生，我都會愛她勝過我自己

升格人夫後姊夫曾經上過劉在錫主持的韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》還原與大S求婚的過程。

首度現身螢光幕的他解釋說到：「太開心的時候如果太誇張一直上節目的話，我怕會喪失這份珍貴，我本來甚麼節目都沒上，但因為太少上節目了，太多人幫我亂寫故事，所以我覺得接受『劉Quiz』採訪也不錯。」

當年分手時，兩人擁抱哭了一整晚，相隔20年沒見，一見到彼此又哭了30分鐘。再度見面那天，她衝向我、抱緊我的那一刻，我想，我前世一定是拯救了地球，今生才能娶到她。總算可以在心還炙熱的時候，跟她相守。此生我都會愛她勝過我自己！

相關圖輯：具俊曄登韓綜又放閃 曬8張與大S絕密約會照片：謝謝你跟我結婚

+ 7

姊夫具俊曄愛的告白2：你是我生命中唯一的星星

無論多少年過去，她在我眼中都是24年前第一次看見的少女模樣，她永遠是我的小女孩，是我生命中唯一的星星，一直照亮着我，老婆我愛你！

姊夫具俊曄愛的告白3：把熙媛和台灣經緯度，刺在身上

具俊曄婚後還把熙媛和台灣經緯度刺在身上，他感性說到「就像我的安身之處！」具俊曄：「刺青師不喜歡幫人刺愛人的名字，因為情人的名字會改變⋯但我不會改變。」

他還透露兩人是婚戒刺青，而他在右手臂上還有一個船錨刺青，上面是台灣座標的經緯度，他感性說道：「船錨上綁着緞帶，還有台灣經緯度，就像是我的安身處一樣。」手臂後方更有大S的天秤座以及徐熙媛的名字。

姊夫具俊曄愛的告白4：請妳和我一起有趣地、健康地過日子

具俊曄也在節目對大S 深情喊話道：「熙媛啊，20年之後妳還選擇接受我，我真的覺得很感激，在之後的人生中請妳也和我一起有趣地、健康地過日子，我會在妳身邊守護着妳、愛着妳、疼惜妳，希望我們可以一起度過精彩有趣的人生。熙媛啊，我愛妳」

姊夫具俊曄愛的告白5：我是世界上最幸福的人

姊夫具俊曄毫不掩飾地告白，連主持人劉在錫也驚訝表示，「我沒想到會從哥的嘴中說出這種話！」不僅如此，姐夫要劉在錫問自己喜歡甚麼水果？姐夫說：「我最喜歡的是芒果，因為和熙媛交往時她很喜歡芒果，當時我們韓國沒有芒果，只要一看到芒果就會想起她。」

【相關圖輯】大S再婚｜具俊曄20年前因禁愛令不認愛 大S委屈落淚畫面搞喊網民

+ 6

姊夫具俊曄愛的告白6：回到過去，即使會失去很多，我還是要跟妳在一起

回想20年前分手，姐夫認爲自己像傻瓜一樣：「我還記得分手的那天，兩人抱頭痛哭了一整夜就送她到機場了。我難以承受，就像傻瓜一樣。」

如果可以回到20年前，姊夫回答：「若回到那個瞬間，就不會分手了吧。我會跟她說『工作甚麼的都無所謂，我想和你在一起，即使會失去很多東西。』」

姊夫具俊曄愛的告白7：如果不是熙媛，我不會結婚

談起自己的人生規劃，姐夫表示：「原本我打算一個人在巴里島之類的地方蓋房子、畫畫、製作音樂、慢慢變老。但，後來遇到了我想要的人。20年前，熙媛讓我劃下了標準，如果不是她我就不會結婚」。

【相關圖輯】回顧「大S徐熙媛感情史」：

+ 10

姊夫具俊曄愛的告白8：意見不合我配合她就是了

兩人再度重逢宛如一場偶像劇，「我聽到她聲音的一瞬間，過去的愛情火苗突然全湧上心頭，我拿着電話跟她視訊好幾個月後，決定衝到她面前，跟她說，我們結婚吧！」結婚這幾年，夫妻從不吵架？！具俊曄說：「兩人平常在家也會一起追劇，怎麼會有吵架的時候？如果真的意見不合，就我配合她就是了！」

如今即將迎來兩人結婚三周年，雖然大S不在 ，姊夫具俊曄的愛卻永不停止 !

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：大S病逝！與具俊曄婚姻即將迎來3周年，姊夫深情告白大S：「熙媛永遠是我的小女孩，是我生命中唯一的星星！」】