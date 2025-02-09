大S去世｜具俊曄40年好友曝其近況：會努力撐落去 1原因拒講電話
撰文：ETtoday
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具俊曄近日痛失愛妻大S（徐熙媛），陷入極度悲痛之中。
即便與合作40年的搭檔姜元來關係深厚，他也遲遲無法與對方通話，只能透過訊息傳遞心情。
點圖放大看姜元來與具俊曄的對話：
姜元來8日透過個人Instagram公開與具俊曄的對話，透露好友的沉痛心情。姜元來2月4日主動發訊息安慰具俊曄，
「我不知道該說什麼才能讓你好過一點，希望你能好好整理心情，照顧自己的健康。」
對此，具俊曄回應，
「謝謝你，元來……我會努力撐下去……如果講電話，我可能會忍不住哭出來，所以就只發訊息了。」
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姜元來在貼文的配文寫下「和俊曄見面的時候，應該會哭得很慘，我只希望他能好好照顧身體，也為故人祈福」，他也以黑底白字表示「加油啊，俊曄啊」，以及CLON經典歌曲《Kung Ddari Sha Bah Rah》 來為好友打氣，期盼他能重新振作。
具俊曄與姜元來的情誼始於1985年，當時兩人還是高中一年級的學生，之後便維持了長達40年的深厚友情。姜元來回憶，
「我們一起考上大學後，即使分開了，每天還是會在夜店見面，甚至連當兵時也碰過面。CLON活動5年後，我發生意外，但我們依然沒有分開。」
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姜元來感慨道，
「回首這40年，我們幾乎每天都在一起，甚至覺得有點膩（笑）。我們曾因為舞蹈編排、服裝或意見不合吵過架，但現在才真正感受到，我們的關係比任何組合都要深厚。」
如今，面對具俊曄的喪妻之痛，姜元來選擇默默陪伴，並希望好友能夠堅強度過這段最艱難的時光。
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