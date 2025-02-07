大S去世｜頭七撞結婚3週年紀念日　網民心疼具俊曄：比悲傷更悲傷

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）於2日病逝日本，享年48歲。而8日就是大S的頭七，也是她跟具俊曄的結婚3週年紀念日，讓網友不捨表示，「Oppa又要再痛一次了」。



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有網友在Threads發文指出，如果大S真如命理師預測活不過50歲，雖然遺憾，但在日本結束一生，應該是上天給她最大的恩惠了！

「全家人能夠不受打擾安穩的送走她，沒有媒體打擾，也無需社交。」



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該網友認為，要不是汪小菲無法免簽入境，他一定會立刻飛去日本大鬧一場，還會跟具俊曄爭奪主權：

「甚至暴力發洩，搶著要親自帶大S回家，回程一定會洩漏隱私，讓媒體大肆拍攝，張蘭還會隔岸直播，想到就覺得驚恐。」



網友認為，要不是汪小菲無法免簽入境，他一定會立刻飛去日本大鬧一場。（視覺中國）

最後她更表示：

「2月8號是大S跟具俊曄結婚3週年紀念日，也是大S頭七耶！我不行了啦！」



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不少網友看了紛紛表示：

「編劇都編不出大S一生的劇本，實在太精彩，我好想她，從得知她離開的消息到此刻想到就哭」、「比悲傷更悲傷的故事情節，韓劇也不這樣演」、「真的，韓劇怎麼演也沒這麼痛！」、「結婚3週年紀念日竟然剛好是頭七」、「原來一切都有最好的安排，但這是史上最虐的韓劇沒有之一」、「什麼啦，2/8？？？ 我的天啊，我也不行了，Oppa到底怎麼辦？」



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還有網友提到：

「2/2離世這個時間有很多的巧合… 頭七時正好是與Oppa的結婚3週年，49天時正好是一樣上天堂的好姐妹劉真的離世日期（3/22），這兩個日期的巧合真的好讓人傷心。」



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