五福臨門｜小趙麗穎17歲爆紅「擊敗14人拿下角色」演技獲于正大讚
撰文：ETtoday
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中國大陸戲劇《五福臨門》由《延禧攻略》于正擔任總製作人，搭檔華麗卡司群盧昱曉、王星越、劉些寧、吳宣儀、等聯手打造溫馨歡樂的古裝愛情喜劇。近日作品已迎來大結局，其中的角色依然引起觀眾的討論，特別是酈五娘與楊羨之間的情感糾葛，而飾演酈五娘「樂善」的黃楊鈿甜，在選角當時通過層層篩選，成功擊敗了14位其他女演員，最終獲得了這個重要角色。
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黃楊鈿甜在劇中扮演的樂善是家中的小妹妹，性格活潑直率，頗具天真與活力，總是直言不諱，對不公平的事情毫不妥協。該角色的靈動與她的可愛外型使她受封「小趙麗穎」稱號，她的演技也得到了于正的高度認可，稱讚：
「她並沒有把樂善的潑辣演成一個只有張揚性格的單薄人物。」
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雖然黃楊鈿甜今年僅17歲，但已經出道8年，曾飾演《楚喬傳》的小楚喬、《秦時麗人明月心》的小麗姬、《如懿傳》的小如懿等。如今，她不僅擔任了女主角，還展現了自己全新的形象。最近，她剛完成北京的藝考，並正在忙於新劇《冰湖重生》的拍攝。
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