大S去世｜S媽接連發文突換Facebook頭像 箱根照背後涵義令人鼻酸
撰文：聯合新聞網
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大S（徐熙媛）驟逝，S媽黃春梅發文「悲傷留給自己」、「說心破了一個洞」，而今早S媽一舉動，似乎再表露難捨愛女離去的哀痛之心，讓人看了也鼻酸。
S媽今早突變更社群頭像，先是換成穿著素色毛線衣的微笑照，隨後後馬上換成了人頭雕像照，而其「雕像照」其實是日本首家戶外美術館「箱根雕刻森林美術館」中的作品，是不少遊客的打卡赴日旅遊的打卡景點，而照片中雕像則是由藝術家克洛德萊蘭和弗朗索瓦沙維爾創作的「Weeping Woman」。
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而大S病逝日本，其實是一家人過年期間赴日旅遊時，大S因流感併發肺炎，最終搶救不治。據悉，一家人旅遊行程中就是去日本溫泉勝地箱根。
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