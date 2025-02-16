童話故事下集｜柯佳嬿揭「婚後殘酷黑暗面」婚姻是幸福還是不幸？

「公主與王子從此過著幸福快樂的生活…」童話故事總是這麼結尾，不過幸福美滿的結局真的存在於真實世界嗎？Netlfix最新台劇《童話故事下集》就是以這個概念為主題的作品，找來柯佳嬿、劉以豪、曾敬驊...等實力派卡司領銜主演，刻畫出一段段屬於現代男女的「愛情清醒喜劇」。



（《童話故事下集》劇照）

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《分手擂台》要回來了？為戲預熱讓全網空歡喜

Netflix先前才剛炸裂宣布最具爭議性的台綜《分手擂台》將強勢回歸，讓全台觀眾都為之沸騰，又緊急出面表示只是為了這齣台劇的播出暖身，鬧了一個大烏龍，官方終於將於2月14日情人節當日正式上架《童話故事下集》！



這部戲劇由台灣打勾勾娛樂有限公司製作，找來曾經榮獲金馬獎最佳劇情短片《講話沒有在聽》，編劇、剪輯、導演三棲的李念修執導，並由金牌製作人黃薇夏領軍製作。此外，演出陣容也相當強大，找來柯佳嬿、劉以豪、曾敬驊、柯淑勤、姚愛甯、謝依霖等實力派演員，共同打造一部既幽默又發人深省的婚姻寫實劇。

劉以豪（IG@ryu19860812）

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婚後生活＝修煉的開始 媽寶丈夫、大學舊愛該選誰？

正式前導預告便以「沒有很久以前，王子和公主轟轟烈烈地相遇」帶出劇中林宜玲（柯佳嬿 飾）與曾學友（劉以豪 飾）的初相遇，原以為這對佳偶會如同童話故事般「從此過著幸福快樂的日子」，一句「呷賽啦！（意即吃大便）」將夢想拉回現實，林宜玲婚後的生活宛如家政婦，擦地、洗碗樣樣來，經典台詞「到底誰說結婚是修成正果？明明是修煉的開始！」被種種家務事、緊張的婆媳關係壓得喘不過氣，加上毫無擔當的媽寶丈夫曾學友，讓她產生無數次想離婚的念頭，就在陷入掙扎之際，林宜玲意外在交友軟體上遇見了溫柔陽光美男、藥師劉文傑（曾敬驊 飾），又發現同事兼大學前男友張人偉（傅孟柏 飾）對她仍然有所留戀，讓女主角陷入天人交戰。

柯佳嬿（IG@alicekochiayen）

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訪問多組真實夫妻 最貼近婚後生活的「婚姻清醒劇」

《童話故事下集》被視為一部最寫實的「愛情清醒劇」，製作組特別訪問了超過20對以上、年紀約在30至40歲左右的夫妻，包括新婚、離婚、再婚、婚後與男方家人同住等多種婚姻樣態，請他們分享自己的愛情與婚姻，編劇將這些田調的結果作為參考，融入在《童話故事下集》的劇情之中；透過這些喜怒哀樂的婚姻生活細節，道出已婚人士的「真實寫照」，同時也能讓正處於類似困境的人重新審視自己的人生方向。



製作人黃薇夏分享：

「《童話故事下集》的英文片名是 I am Married...But! ，人生中最重要的就是這個BUT，這個BUT總是寫實又荒謬，往往最精彩的故事，都在這一大堆的 BUT 轉折裡。很多看過部份片段的朋友都懷疑我們在他們家裝了監視器，大家可以來看看，是不是真的充滿既視感。」



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柯佳嬿直呼很喜歡導演李念修的劇本，她表示：

「關係裡會發生的各種大小狀況的問題，都帶著一種無可奈何的可愛。看完以後會讓人覺得，好啦婚姻還是蠻可愛的。」



劉以豪則說：

「很謝謝導演寫出這麼棒的故事，讓我們所有人都很享受在其中，甚至到快要拍完的時候其實是非常捨不得的也謝謝導演相信我們。《童話故事下集》是在所有浪漫發生完之後，也許會是你我生活的一部份，希望大家會喜歡。」



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