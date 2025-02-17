葉蒨文自揭情人節有花人送花送上門　大爆對方身份：唔會有好感

葉蒨文（Sophie）今日（17/2）現身電視城出席無綫真人騷《女神配對計劃》記者會。她接受《香港01》訪問時表示：「今次呢個戀愛配對，係全球招募，變咗可能會有唔同國籍嘅男士參加，咁樣就會有好多可能性。雖然我比較鍾意細眼嘅男仔，但性格上我就鍾意有責任感而且又有擔當又勇敢嘅男仔，我就會有安全感，相反懦弱嘅男仔我就唔鍾意。」

林盛斌為真人騷《女神配對計劃》擔任主持。（葉志明攝）

提到情人節，葉蒨文在記招上自爆當日連收三束鮮花，令她感到意外：「嗰朝仲瞓緊覺，突然有人撳門鐘，開門原來有人送花嚟，接過花之後，我又再瞓返，跟住之後再有送嚟，嗰日我係收咗三束花。（唔係同一個人？）唔係同一人嚟。（佢哋又會知你住邊？）因為佢哋都係做一啲產品啲生意，之前佢哋有寄過一啲產品俾我用，變咗佢哋係知道我地址，又或者有啲係問我朋友攞，話想俾一啲驚喜我。（對佢哋有冇好感 ？）我覺得暫時唔會有好感啦，因為圈子嘅問題，始終我認識嘅圈子嘅人本身野心會比較勁，但我本身就好想要一個溫暖嘅家，因為我太單親家庭，咁所以我好想我嘅老公好錫我，生活簡簡單單，亦唔使經濟上極度充裕嘅，我覺得穩定同安全就夠。」

Sophie透露單身多年。（葉志明攝）

Sophie 今日現身電視城出席無綫真人騷《女神配對計劃》記者會。（葉志明攝)

Sophie 今日現身電視城出席無綫真人騷《女神配對計劃》記者會。（葉志明攝)