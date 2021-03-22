晚吹｜Aka趙慧珊爆朋友曾靈魂出竅　死後世界似《靈魂奇遇記》？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-22 00:45

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）上節目分享鬼故，當中她講到一個發生在她朋友身上的故事，牽涉死而復生、靈魂出竅的經歷，令人聽完大感震驚。

Aka大講靈魂經歷。（電視截圖）

Aka的朋友是做攝影師，這名友人小時候在外國讀書時，不時吸毒，有一日，他跟朋友躺在Disco的舞池，然後他們一起坐起來，望到對方，又望到自己的肉體，然後說︰「我哋死咗啊？」出現靈魂相見的情況，相信是跟吸毒過量有關，Aka說︰「就喺呢個懷疑嘅時候，就一跳跳咗去個地方，個地方係一條好長嘅樓梯，佢話有好多木無表情嘅人同佢哋一齊不斷落嗰條樓梯。」朋友指他們「死後」靈魂的衣着，是跟死去時肉身所穿的一樣，例如身上帶着煙，也一樣可以拿來吸食，當時他們跟一齊「食支煙先」。

Aka表示小時候每次住酒店都會撞邪。（電視截圖）

Aka續說︰「跟住繼續行，佢哋話行咗好耐好耐，大概一個鐘到，不停落，然後有個位，個位有度門，佢哋去到門嗰度，試吓伸隻手出去，伸隻手出去係變咗冇嘢，透明。」二人心想是否要落地獄了，他們不斷在門前祈禱和懺悔，之後他們手牽手數三聲就跳進門內，「跟住佢哋跳返落個肉身，佢哋又一齊坐起身，望住大家，佢哋自己確認頭先係咪做過啲乜嘢，我哋係咪行過樓梯，全部一樣嘅，match晒。自嗰次之後，佢一聞到毒品就想嘔，同埋佢喺街上面見到好多好多嗰啲嘢（鬼魂），開咗眼。」他們說農曆七月十四時，街上的靈體多得如行年宵一樣熱鬧，平時鬼魂知道他見到自己，會故意作弄他和嚇他。

聽Aka的形容，死後世界似是《靈魂奇遇記》的情節，都是要上或落樓梯，然後有很多靈魂在自己附近，只是電影中是上樓梯，投進死後世界，而Aka朋友的故事是落樓梯再開門，重回肉身。

Aka分享一個朋友靈魂出竅的經歷。（電視截圖）

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Aka的朋友又開始常做善事，而原來他欠下很多債，現在卻買到兩層樓，「而家佢不斷做善事，令到佢又唔吸毒，又對人好好，又有兩層樓，變咗呢件事對佢嚟講係一個啟發啩。」Aka透露當年一同跟她朋友靈魂出竅的人，卻在後來因交通意外身亡了，「佢之後去咗美國，跟住交通意外過咗身，之後再發生嘅呢件事，（Edmond︰死於非命？）非命嚟，因為我朋友好後生，所以可能係因為我個friend積得福多。」

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同場加映，節目過往集數Edmond分享過有關莊韻澄（前名︰莊端兒）的一個靈異故事，點擊下圖逐格看︰