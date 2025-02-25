昔日偶像捲殺人案「由證人轉為被告」疑教唆共犯如何應對警方調查

曾出演《放羊的星星》、《鬥牛，要不要》等多部經典臺灣偶像劇的男演員李威，近期因涉及「精舍殺人案」再度成為媒體焦點。



原本僅以證人身份協助調查的他，近日卻被發現不僅知情，還涉嫌策劃案情，最終被改列為被告，震驚外界。

李威曾出演《放羊的星星》、《鬥牛，要不要》等多部經典臺灣偶像劇。（《放羊的星星》劇照）

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案件回顧：精舍女信徒離奇死亡

案件源於2024年，一名52歲的蔡姓女子前往臺北市大安區一間精舍學佛，原計劃在四、五月間正式出家。根據精舍規定，蔡女需先修行一段時間，待確認適應後才能剃度。然而，7月24日淩晨，精舍向警方報案稱蔡女已死亡。



警方到場後發現蔡女身上佈滿瘀青、傷痕，初步判定死因並非自然死亡，同時蔡女的近200萬元積蓄也被盜領一空。法醫研究所對其遺體進行了詳細的相驗與解剖，最終判定其死因為「橫紋肌溶解症」。

案件發生後，警方陸續逮捕並聲押精舍住持及信眾共3人，調查過程中發現幕後疑似另有藏鏡人操控。

台灣藝人李威（視覺中國）

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李威從證人變被告：秘密錄音檔揭露關鍵證據

調查過程中，2025年1月9日，知名暢銷書作家王蕰被警方拘提到案，並以「傷害致死罪」羈押禁見。此案的進一步偵辦，也牽出了演員李威的名字。



2025年1月10日，臺北地檢署首次以證人身份傳喚李威，他接受檢察官長達4小時的偵訊後被請回。然而，後續檢方數次傳喚李威，並在最新調查中掌握一份秘密錄音檔案，證實李威不僅在施暴過程中在場，還涉嫌教唆共犯如何應對警方調查，甚至在案件策劃過程中扮演關鍵「軍師」角色。

李威憑台劇《吐司男之吻》走紅。（《吐司男之吻》劇照）

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警方從錄音檔中發現，蔡姓女子在遭受體罰當天，李威、妻子、王薀、三大護法幹子昀、梁碧茵、遊秀鈴都在現場。音檔還顯示李威在命案後指導精舍信徒不要供出體罰細節，面對檢警提問細節時就以「不記得或忘記了」回應。

隨著證據的浮現，2025年1月20日，李威第四次被檢方傳喚，身份正式由證人改列被告，同時檢警也對其住所展開搜查，案件偵辦進入新階段。

輿論質疑：是否有幕後操控？

值得注意的是，此案發生後，一些爆料專頁曾質疑案件的曝光度不如預期，認為如此震撼的案件理應成為社會與媒體的關注焦點。然而，主流媒體的報導卻相對低調，甚至有新聞壓制或幕後操控的嫌疑。



如今，隨著案情的峰迴路轉，真相逐漸浮出水面，李威的真實角色也成為公眾關注的重點。許多網友震驚表示：

「這個反轉確實是讓我意想不到」、「這是什麼情況被震驚到了」、「這次不是被傳喚證人了，這次是真兇手了啊」。



目前，檢警仍在進一步審理此案，命案被告供累計13人。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】