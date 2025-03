方大同去世｜薛凱琪隔天演出突然落淚　情緒失控的一幕令人鼻酸

金曲歌王方大同2月21日離世,享年41歲。他的親密好友薛凱琪22日在海口音樂節上,唱到新歌「半路」時忍不住哭泣,歌迷猜想她可能當時已經知道噩耗。



薛凱琪與方大同友情10多年,有如「友達以上,戀人未滿」狀態,薛凱琪曾節目分享感情生活,她表示入行時深受情緒問題所擾,時常眼淚流個不停,在人生最低潮時期,是方大同伸出援手拉他一把,救回曾想輕生的她。

薛凱琪22日在海口音樂節演出落淚。(微博)

薛凱琪曾提到,有陣子腦中常冒出自殺念頭,有回她行動前,先是打電話給方大同,拜託對方「可不可以叫我不要死」,方大同耐心和她聊天並分析狀況,才讓她放下輕生念頭。

而如今方大同先一步離開人世,薛凱琪目前尚未發聲。她22日在海口音樂節演出,正是方大同過世隔天,她演唱到一半落淚,有歌迷在網路上表示當時薛凱琪還鼓勵大家不要放棄自己,如今回想可能是不捨好友的離去。

而方大同另一位好友王詩安聽聞他離世,寫下「I love you always and forever 」。

