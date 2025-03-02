大S遺產已分好　與汪小菲官司內幕曝　S媽發聲指：他是騙子我是傻

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎過世，享年48歲，留下一子一女，前夫汪小菲積欠大S的2.5億新台幣債務（折合約5900萬港元）尚未償清。



疑似為大S上億遺產，帶現任妻子馬筱梅（Mandy）3度來台，和S媽打視訊官司。如今傳出大S的遺產分配和兒女的監護權已經按法律處理完畢，短期內汪小菲不會帶小孩回北京。

大S（徐熙媛）因感染流感併發肺炎驟逝，享年48歲。（視覺中國）

S媽日前發文表示，

「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」



疑似向汪小菲宣戰，近來汪小菲帶馬筱梅來台，傳出為避免不必要的麻煩，都待在家和S媽打視訊官司，直到昨（1）日才被拍到帶著愛妻、女兒到內湖廟裡參拜。

而S媽在2月28日發文提到，

「他是騙子-我是傻。」



疑似透露打官司的過程並不愉快。

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根據《三立新聞網》報導，雙方協議過程和平，一切就是按法律行事。大S遺產由具俊曄跟一對兒女均分，但兒女因為還沒成年，所以18歲前先交由生父汪小菲代理。

汪小菲短期內沒有打算帶小孩回北京，跟馬筱梅會一切以小孩為最大考量，要全力給小孩最好的。就算將來要帶小孩回北京定居，兩人也會視小孩成長不同階段做長期規劃，而S媽自覺年事已高，因此也尊重汪小菲全權處理小孩部分。

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