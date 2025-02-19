傳大S被汪小菲拖累經濟狀況　S媽悲憤為亡女開戰　前夫將抵台爭產

【大S徐熙媛去世／離世】大S驟逝讓親友悲痛，前夫汪小菲還特地赴台，被拍到獨自在雨中漫步，甚至還有跪地的畫面，被疑是悲傷過度，13日S媽在臉書發文：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」外界解讀為是在向汪小菲、張蘭宣戰。隔天汪小菲與現任妻子馬筱梅（Mandy）就被拍到在北京高檔餐廳慶祝情人節。



大S驟逝讓親友悲痛，前夫汪小菲還特地赴台。（視覺中國）

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據「鏡週刊」報導，雖然大S已離世，但之前借給汪小菲人民幣1,600萬元，以及港幣1千萬元，總計約合新台幣上億元，但汪小菲至今只還了新台幣5百多萬，再加上根據協議他每月要支付大S生前所居住房子的房貸、贍養費等，之前都未按時支付，總計還欠約新台幣2.5億，更爆出大S前幾年的經濟狀況因遭汪小菲拖累，只能過著相對物慾較低的生活。而汪小菲的這筆爛帳，S媽決定要代為討回來。

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另外，據「三立新聞網」報導，大S樹葬儀式會在這週內完成，汪小菲更將在20日赴台準備反擊S媽，這次會在離開台灣前，把先前跟大S的債務官司做個了斷。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】