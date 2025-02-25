大S流感去世｜傳S家放棄樹葬積極尋找龕位　實地考察兩個風水寶地

【大S徐熙媛去世／離世】女星大S（徐熙媛）日前因流感併發肺炎病逝，其安葬方式及時間都受到關注；而S家原先打算以環保葬方式，如今又傳出欲找龕位好讓親友們能夠有地方追思與悼念。



女星大S（徐熙媛）日前因流感併發肺炎病逝，其安葬方式及時間都受到關注。（微博@大S徐熙媛）

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據悉，S家近日想要為大S找龕位，參考了2、3家禮儀公司，也實地前往勘查兩處以上的風水寶地，希望為大S找到一處最佳長眠處。

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相當注重隱私的大S個性低調，從生前一度希望環保葬，希望安靜、低調的離開，就可略知一二；近日傳出S家人考慮立碑似乎與生前低調風格有出入。至於，後續大S最終將以何種方式下葬、何時下葬，據悉還沈浸哀傷中的S家人，目前仍在討論中。

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