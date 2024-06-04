范瑋琪中國開騷「好像回到家」大陸網民都唔撐：綠茶也能復出？

睽違多年再重返舞台，「范范」范瑋琪近日在大陸南通參加「夢之藍夢想音樂盛典」拼盤演唱會，這也是她時隔近5年再度站上舞台，她在2020年因失言飆罵蘇貞昌「狗官」重創形象，原定去年全面復出開唱，卻又受到老公陳建州（黑人）與周宜霈、郭源元的性騷擾事件影響，演唱會被迫取消，加上接連痛失父母、祖母等至親，復出之路相當困難。



6月1日，身穿一身白衣的范瑋琪在台上演唱包括〈到不了〉、〈啟程〉、〈最初的夢想〉等歌曲，她感性地說：「我感覺好像…回到家的感覺，大概有5年沒有回來唱歌，你們給了我好大的勇氣，好大的面子，真的謝謝你們，感覺到你們對我的愛，還有……沒有忘記范范，謝謝你們。」字字句句都透露出她對重返舞台的感恩與激動之情。

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對於范瑋琪的復出，大陸網友給予了不同的評價。有人大讚她狀態極佳，歌聲依舊動人，但也有不少負面留言，直言「先表態再來」。還有網友表示，「因為老公出事了在台灣沒辦法才來這裡」、「綠茶也能復出」，似乎對她的復出持保留態度。

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儘管外界對范瑋琪的復出存在著不同的聲音，但不可否認的是，這位曾經紅極一時的歌手終於再次回到了舞台，用她熟悉的方式與歌迷們相聚。經歷了一連串的風波和打擊，范瑋琪能夠重新站起來面對大眾，本身就是一種勇氣的體現。而這次的復出，無疑也是她走出低谷、重新出發的重要一步。

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