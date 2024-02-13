《甄嬛傳》「播出12年無人爆醜聞」成話題　關鍵曝光：演員是她們

大陸古裝劇《後宮甄嬛傳》儘管播畢距今已12年之久，但仍有不少劇迷在過年期間一再重看。



日前則有網友發現，該劇演員至今幾乎沒陷入醜聞，才能讓觀眾目前都不用擔心被禁播或下架，於是分析出1關鍵原因，那就是「女（演員）人多」。

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日前有大陸網友在社群平台上討論「《甄嬛傳》最珍貴的是12年沒有一個人塌房（陷入醜聞）」，獲得許多劇迷共鳴，並分析可能是女演員眾多，所以較沒有不倫戀或是偷吃等人設崩壞的負面新聞傳出：

「主要人家劇組都是正經演員，沒什麼流量明星」

「陳建斌老師感受到壓力」

「要是男人多估計我看不到現在」

「還好《步步驚心》也沒塌房」

「這說明，女演員為主的劇，不容易有變數，不容易塌房。因為娛樂圈和飯圈本身對女藝人就更嚴苛，她們總是更自律」

「堅持住啊，​​千萬不要塌」

不過也有人認為「話別說的太早，就怕說什麼」、「別這樣說，以後如果有人塌了還要被罵」。

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此外，孫儷2023年10月曾在微博發文，照片中她正在用平板電腦看自己主演的《後宮甄嬛傳》，接著表示是女兒想看，於是就陪她一起重溫，沒想到女兒卻突然問她：「這部戲講（演）什麼的？」讓孫儷開始思考該如何用一句話解釋給她聽，於是發文尋求網友們的答案。

在孫儷的貼文曝光後，有網友曬出她過去拍攝《後宮甄嬛傳》時的幕後花絮，當時她被問到類似問題時，表示：「我演的甄嬛，選秀進宮的一個秀女，很厲害成了太后。」其他人則紛紛留言：「老娘最後贏了」、「看妳媽我怎麼大殺四方」、「從鄰家少女到霸氣太后的故事」。

在留言區中，孫儷也補充女兒決定把《後宮甄嬛傳》看完：「剛看了20分鐘，女兒表示好好看，她要把76集都看完。」引來破萬網友按讚。

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