消失的她｜女星深潛18米進行水中拍攝　事後難抽離患上深海恐懼症

由朱一龍、倪妮、文詠珊領銜主演的懸疑電影《消失的她》在2022年上映後，獲得不少好評。這部電影講述何非的妻子李木子，在結婚周年旅行中離奇消失，作為丈夫的何非用盡一切辦法尋找消失的妻子，卻沒想到最後妻子消失的真相令網民大跌眼鏡...



演員黃子琪在電影《消失的她》裡飾演何非的妻子李木子。近日，她在綜藝真人秀《演員請就位3》裡，講述自己拍攝電影時因為要飾演被鎖在海底牢籠的角色，為了真實呈現被困海底的情景，她在開拍前考取了潛水證，並且在6米深的水池中練習閉氣。

演員黃子琪在電影《消失的她》裡飾演何非的妻子李木子。（微博＠黃子琪kay）

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然而， 後來當她面臨真實的拍攝環境、在18米深的海底拍攝時，水壓、牢籠道具，以及她沉浸在角色裡瀕臨死亡的窒息感，讓她在結束拍攝後依然感到極度的恐懼，甚至在拍完《消失的她》後患上了深海恐懼症！

深海恐懼症讓她對潛水和深海產生了極大的恐懼，自此她再也沒有嘗試過潛水。她後來說，自己拍這部電影時仿佛真的替角色李木子「去死了一次」，被鎖在海底深處牢籠裡的絕望和無助，讓她對潛水產生了極大的心理障礙。

《消失的她》由文詠珊領銜主演。（《消失的她》劇照）

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不少網民都很擔心她會因為入戲太深，可能會出現創傷後壓力症候群等心理問題，很擔心她的健康狀況。雖然拍攝《消失的她》令她遭受到了前所未有的心理打擊，但黃子琪從沒放棄自己的演藝事業，她依然希望能嘗試更多不同的角色。當然，劇組未來如果再遇到一些有可能導致演員受傷的情節，應該多加關注藝人身體上和心靈上的安全。

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