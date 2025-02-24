哪吒2｜創開畫票房紀錄打敗《寒戰2》台女星認粉絲飛香港入場支持

《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）票房勢不可擋，不僅刷新大陸電影史上最高票房紀錄，更躍升為全球動畫電影票房冠軍，掀起觀影熱潮。台灣藝人夏如芝因深受前作《哪吒之魔童降世》（《哪吒1》）感動，毫不猶豫決定快閃香港20小時，只為親眼見證這部續作。



台灣藝人夏如芝。（IG@cherryhsia）

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夏如芝曾因《哪吒1》感動落淚，當她向老公張捷提議飛往香港觀賞續集時，沒想到對方不僅立刻答應，還鼓勵她：「想做就要行動！」這趟旅程對她來說意義非凡，她形容自己是以「追星」的心態啟程，因為成為母親、媳婦、太太後，生活不再如以往自由，無法像當女兒或姐妹時那樣隨心所欲地「說走就走」，因此，她更加珍惜老公的理解與支持，讓她能在家庭與個人夢想間找到平衡，並透過協調分工，共同成長。

《哪吒2》刷新大陸電影史上最高票房紀錄（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

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夏如芝在社群平台分享這趟極速快閃香港的旅程，她迅速聯繫當地朋友、訂機票、購買電影票，並辦理港簽，一大早便搭機飛往香港，下機後立刻衝向電影院。在觀影過程中，她對片中角色「殷夫人」為孩子的付出深受觸動，甚至感動到淚流滿面，直呼：「我要成為殷夫人！」並感性表示：

「我要變成跟她一樣很棒的媽媽，因為每個孩子都是最棒的！」



夏如芝坦言，這次的快閃之行讓她更深刻體會到「坐而言不如起而行」的道理，她希望每個懷抱夢想的人都能擁有勇氣與力量，並且在身邊獲得愛與支持。她鼓勵大家：

「如果心中有想做的事，就應該勇敢行動，因為機會稍縱即逝！」



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《哪吒2》22日於香港正式上映，預售票房表現亮眼，首日全港場次超過800場，更創下「史上最高香港電影開畫票房」紀錄，單日票房高達601.8萬元港幣，成功打破2016年由《寒戰2》所保持的票房紀錄。

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