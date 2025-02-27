女星去年患甲狀腺癌　大病初癒IG突發黑白照：想被同理從來不容易

凍齡女神徐若瑄去年傳出甲狀腺癌，後來康復後，還是會讓粉絲擔心，日前她發了一則深夜黑白照文引發關注，徐若瑄在社群平台上傾訴「想被同理從來不容易」的心情貼文，引起粉絲們的擔憂，對此，她再度發文解釋了。



日前徐若瑄發了一則深夜黑白照文引發關注。（IG@vivianhsu.ironv）

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擁有超過35年演藝資歷的徐若瑄，在25日深夜於個人社群平台發布兩張黑白自拍照，並配上「那些最赤裸裸的聲音，就學會說給自己聽吧，想被同理從來不容易，真心情也不一定中聽，學會沒那麼在意失意，就能放下別人的道理」的文字，同時附上一個愛心碎裂被縫補的動圖，讓不少粉絲憂心她的近況。

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對於引發外界擔心，徐若瑄立即發文澄清，表示前一天的黑白文僅是追劇後的觀後感。她分享了一張與兒子窩在床上看電視的溫馨照片，並透露：

「最近Dalton迷乒乓，媽咪狂追劇＆電影，是幸福的時刻，很多的作詞創作靈感，也來自於這裡。」



凍齡女神徐若瑄去年傳出甲狀腺癌，後來康復後，還是會讓粉絲擔心（IG@vivianhsu.ironv）

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徐若瑄進一步說明，自己是因為觀賞「是枝裕和導演」的作品，深感導演能將女人的堅強用最生活化的方式拍得刻入人心，才寫下那段文字。她也向粉絲致歉：「我很好喔，靈感爆棚中，快找我寫歌，讓大家擔心了，對不起。」最後她承諾，未來發布觀後感時，會特別註明是觀後感。

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