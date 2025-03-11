金賽綸金秀賢被傳秘戀6年「7億韓元成奪命導火線」經紀公司急回應

撰文：聯合新聞網
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韓國自媒體「橫豎研究所」昨天採訪已故女星金賽綸的家屬，大爆她生前曾與金秀賢交往6年，而且因為金秀賢曾出7億韓元幫她還債，所以分手後要求女方返還，導致金賽綸崩潰。昨晚金秀賢方面火速回應，關於節目內容一切都不是事實，將採取法律途徑維護藝人聲譽。

金秀賢經紀公司發表聲明，嚴厲反駁「橫豎研究所」披露的內容，否認金秀賢曾和15歲的金賽綸交往，更強調公司內部同仁並沒有和YouTuber李鎮浩密切往來。

韓國女星金賽綸被指生前與金秀賢交往6年。（IG@ron_sae）

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經紀公司怒斥「橫豎研究所」針對公司及金秀賢演員進行了諸多惡意指控：

「但這些全都是無法容忍的虛假事實，針對橫竪研究所傳播虛假事實的行為，本公司正在考慮採取最強烈的法律措施。」

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金賽綸也曾是該公司旗下藝人，聲明中提到公司對金賽綸演員的去世深感悲痛，同樣悼念逝者。然而「橫豎研究所」消費逝者，和金賽綸生前被網路謠言造成極大的痛苦無異：

「他們只是為了自身利益，不僅詆毀本公司，也損害了逝者的名譽。因此，本公司將對此採取嚴正應對。」

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