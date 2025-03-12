直播靈接觸｜皓云師傅揭撞鬼掌相 耳無血色兼耳鳴撞鬼機率達八成

昨晚（11日）《直播靈接觸》主題為「睇掌睇相 - 撞鬼篇」，請來皓云師傅擔任嘉賓， 有人未見過鬼，亦有人周時撞鬼，究竟掌紋同面相跟撞鬼有沒有關係，今集節目會有答案？在介紹皓云師傅出場前，思浩「翻舊賬」取笑說︰「佢咬字非常清楚，特別是讀個『狗』字。」當師傅出場時不忘自嘲一番︰「今次我咬字會清晰啲同盡量低音，唔講生肖就唔會出事。」事緣在新春播出的《祿播靈接觸》，他介紹生肖運程時，誤將「屬狗」讀成「屬x」，令在場眾人爆笑，最辛苦是當事人，仍要正經分析運程。之後片段在網絡瘋傳，皓云師傅知名度爆升。

昨晚主題為「睇掌睇相 - 撞鬼篇」。

皓云師傅於節目中提到有三大撞鬼面相及掌相，包括印堂發黑、面色蒼白及手掌虎口位有紫青色，他說︰「印堂位係兩眉中間、高一隻手指位。如果呈現啞黑色，就容易撞鬼。特別係夜晚同去醫院，容易撞到啲唔好嘢跟住。」接住提到較少人知的「面色」及「耳色」關係，假如兩者蒼白且呈啞白色時，就要特別小心，避免去一些陰氣重的地方，皓云師傅補充說︰「容唔容易撞鬼，睇耳仔好緊要，而白仲衰過黑。耳仔蒼白加上有耳鳴，撞鬼機率達八成。」

皓云師傅透露「三光」透光澤有橫財命。

皓云師傅講起一位朋友的故事，因為喜歡拜陰廟求財出事，他說︰「我哋2013年左右認識，嗰時佢都係正正常常，隔兩年再見佢，塊面無血色，好似打咗水泥係塊面一樣，望落嗰樣唔對路嘅。再幾年後嘅朋友聚會，佢已經走咗喇，原因係自殺，位朋友嗰時都係30零、40歲。」該友人曾對人透露經常受靈體騷擾，搞到疑神疑鬼終抵受不住壓力跳樓自殺。

此外，皓云師傅透露橫財運至亦有樣可睇，相書有云「面露三光，財自天降」，即兩條眉尾對上及鼻頭位同時透光澤，即代表好事即將來臨。