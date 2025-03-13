王大陸服兵役被傳媒大包圍「現場畫面曝光」帶案服役將請假出庭

33歲王大陸先是爆發逃兵役，又捲入教唆黑幫毆打司機醜聞，日前以500萬元（台幣、下同）交保，今天按照政府規定入伍，服1年替代役。他雖然涉入的刑案還在偵辦中，但可以在服役期間請假出庭，今天早上8點56分乖乖現身台北車站，和其他役男搭火車到成功嶺。



王大陸今日搭乘專車前往新烏日服役，而原本9點33分發車的火車，卻晚了16分鐘發車。他在媒體包圍下成為最受矚目的役男。

【圖輯】王大陸服兵役被傳媒大包圍！（點圖放大看👇👇👇）

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王大陸以《我的少女時代》電影走紅，過去曾表示絕對不會逃兵役，沒想到卻自己打臉，砸100萬裝病想要逃兵，沒想到被揭發，還是要如期服役。

而當天不僅台北市的役男入伍，新北市的役男也一併在台北車站集合上車。有趣的是，新北市的役男名牌上有明確的標示乘車資訊，但台北市的卻沒有。對此，現場兵役科專員透露，因新北市是分區辦理入役事宜，但台北市是由台北市府統籌辦理，因考量到過去會有臨時狀況，導致役男無法準時報到，因此統一只標示區域，並未註記車次。

王大陸因電影《我的少女時代》爆紅。（《我的少女時代》劇照）

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被外界好奇，王大陸是否有機會成為正在服役的許光漢學弟？台灣役政署則表示，許光漢希望低調服役，而他中興新村役政署服役這段時間，生活正常，一如其他替代役男，而王大陸會不會成為許光漢的學弟則未必。

台灣役政署說明，王大陸雖是藝人，但是否進入公益大使團，須尊重其意願，他能依其想法或專長透過役別甄選，選擇想要的服役單位，並視役別名額需求才能決定。

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