金賽綸為還金秀賢7億韓幣「一度窮到打5份工」因明星身份被欺凌

南韓人氣男星遭到已故女星金賽綸家屬毀滅式爆料，因傳出2人交往時女方未成年，並且金秀賢向金賽綸追討7億韓元賠償金，儘管YTR《橫豎研究所》兩次曬出親密照、親吻照鐵證，金秀賢經紀公司依然否認到底，自稱金賽綸阿姨的女性表示，由於被逼債還收到存證信函，對失去工作機會、經濟拮据的金賽綸來說，無疑是艱難挑戰，但她仍想努力活下去，到麵包店、汗蒸幕（韓式浴場）等地方打工，拚命想還債，壓力極大的她常常躲在樓梯間哭泣，連鄰居都多次目擊。



金賽綸阿姨透露，金秀賢方以追討7億韓元及提出告訴兩方施壓的行為，讓金賽綸身心再也承受不了。（微博圖片）

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金賽綸阿姨透露，金秀賢方以追討7億韓元及提出告訴兩方施壓的行為，讓金賽綸身心再也承受不了，而金賽綸酒駕後徹底反省也努力彌補，但仍有許多惡意傳言，讓她崩潰到出現自殘行為，但她仍想試著償還債務，因此努力復出，但外界似乎仍不給她機會，金賽綸阿姨表示：

「她手頭上根本沒有錢，還是靠向親朋好友借錢，才勉強度過這些難關，真的過得很辛苦，已經身無分文了。她指導新人，去咖啡廳打工，甚至還去花店、麵包店幫忙，也去汗蒸幕上班。」



但或許因為她明星身份的關係，只要到新的地方上班，就又會遭到攻擊，改名也還是會被發現：

「這些人開始逼她辭職，根本不讓她有活路！難道酒駕過的人，這輩子都不能再進入社會嗎？」



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而金賽綸阿姨表示名嘴YTR李鎮浩當時常拿金賽綸來開刀，故意製造惡意評論，讓整個社會把金賽綸當成罪人，指稱他就是個殺人犯。

而原本傳出知名媒體《Dispatch》D社要替金秀賢洗白，但昨日出的報導中，卻是打臉了金秀賢否認交往的說法，並表示金賽綸並非擺爛不還錢，當時賣掉了事故車輛，並將投資公司的收益2億韓幣還給公司，但公司卻寄出存證信函強硬要求她一次償還，實屬不夠厚道，連D社都表明：

「這樣真的是保護演員的方法嗎？」



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