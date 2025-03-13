港姐林穎嫺19歲混血女兒美貌超越母親　身材豐滿於洛杉磯選美獲獎

撰文：金秀玲
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1987年港姐季軍林穎嫺（Wing），當年一出道已備受力捧，是「銀河十星」及「開心少女組」成員之一，獲得不少演出機會；然而她選擇去求學，於南加州大學（University of Southern California）修讀會計學系，並在94年選擇急流勇退，定居美國從事會計工作，正式息影，1999年與美籍丈夫Tom Dupont結婚，先後誕下一仔兩女，大仔Teddy、女兒Michelle及Julie。

林穎嫺（右）是1987年港姐季軍，同屆冠亞軍分別是楊寶齡及李美鳳。
林穎嫺急流勇退，選擇讀書而息影，與外籍老公誕下一仔兩女後專心相夫教子。（fb圖片）
林穎嫺近年間中都有回港，去年又出書分享自己的育兒心得。（資料圖片）

近年見仔女開始長大，昔日專心相夫教子的林穎嫺除了開設自家品牌、出書等，亦開設了網上頻道，她近日分享了一段《第62屆羅省華埠小姐選舉》片段，原來女兒Michelle（杜靜）是參加者之一，她最終獲得「第四公主（4th princess）」美譽，即第五名。

林穎嫺女兒杜靜（Michelle Dupont），近日參加了《第62屆羅省華埠小姐選舉》。
Michelle在選美上，穿起漢服跳中國舞，非常優雅。
Michelle亭亭玉立，混血美貌比起母親有過之而無不及。（fb圖片）
而且更有豐滿身材，穿起旗袍S型曲線盡現。（fb圖片）
Michelle最終獲得「第四公主（4th princess）」美譽，即第五名。（fb圖片）

林泳嫺紀錄了比賽當日的花絮，見19歲的Michelle混血美貌比母親有過之而無不及，其身材亦非常豐滿，具S型曲線，而且比賽時亦相當淡定。林穎嫺亦直擊了女兒在後台化妝，以及比賽結束後的盛況，她恭喜一眾參賽人，亦很高興女兒獲得了寶貴的人生經驗。而從相中所見，當日翁慧德都有現身後台！而比賽後，林穎嫺亦上載大量照片，指女兒說自己最大收穫是從選美中結交到很多新朋友。

林穎嫺分享了後台的花絮。（fb圖片）
林穎嫺表示，女兒在選美的最大收穫，是認識了一班好朋友，她亦喜見女兒獲得寶貴的人生經驗。（fb圖片）
當日翁慧德都有現身後台。（fb圖片）
其實Michelle平日化淡妝都好靚女！（fb圖片）
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