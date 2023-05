林穎嫺約「中國奧運第一金」飯敍　51歲莊泳五官變靚撞樣港姐冠軍

現年54歲的林穎嫺是1987年港姐季軍兼最上鏡小姐,1994年退出幕前,其後與美籍男友Tom Dupont結婚,並誕下一子兩女。定居美國多年的林穎嫺,生活寫意,近年她在YouTube頻道「林穎嫺Wing4U」,不時相約訪美的昔日圈中好友相聚兼大談近況,勾起不少港人的集體回憶。

林穎嫺定居美國多年,生活寫意。(facebook@林穎嫺)

+ 4

日前林穎嫺在社交平台分享與友人飯局照片,驚喜見到久未露面的昔日中國奧運「第一金」泳手莊泳。林穎嫺留言:「Thanks for Sue Ho inviting us to have dinner with Former Olympic swimming champion, Zhuang Yong 莊泳, who won China's first gold medal in swimming. She is very friendly and down-to-earth. Welcome her to L.A. 」(多謝Sue邀請我們,跟昔日奧運金牌得主莊泳晚飯,她是贏得中國史上首個奧運金牌的游泳選手。她很友善和貼地,歡迎來到洛杉磯!)」,但若不是林穎嫺說明也難以認出坐在她身旁的是莊泳。

相中見51歲的莊泳一身貴氣打扮,與以往的運動員樸實形象相距甚遠;以前較健碩的她修身不少,五官更愈見精緻,意外撞樣2021年港姐冠軍宋宛穎,臉上不但沒有留下歲月的痕跡,完全是逆齡生長。其實早前莊泳也曾經活躍於微博,不時分享近照,被網友大讚由泳手變身「女神」,不過近年她較低調,最近露面給網民好大驚喜,有網民留言表示:「莊泳姐姐靚左好多」。

林穎嫺開心跟昔日奧運金牌得主莊泳(中間黑衫)晚飯。(facebook@林穎嫺)

莊泳(中間黑衫)比以前靚咗好多,差啲唔認得。(facebook@林穎嫺)

莊泳為中國泳壇「五朵金花」之一,在1992年巴塞隆拿奧運大放異彩,但在飯局照片所見,打扮得雍容華貴的她與以往予人印象截然不同,更有逆齡感覺,且與以前較健碩的她似修身不少,而且她年輕時打扮較隨意,現時反添一份貴氣。其實莊泳早年經常於內地社交網分享生活,但近年轉趨低調。林穎嫺留言稱多謝友人邀請,讓她能跟昔日奧運金牌得主莊泳晚飯,並介紹莊泳是贏得中國史上首個奧運金牌的游泳選手,很友善和貼地,歡迎她來到洛杉磯!

莊泳7歲起開始進入游泳的專業訓練,1984年入選上海市游泳隊,1986年入選國家游泳隊,參加過兩屆奧運會。在1988年奧運會女子100自由泳比賽獲得銀牌,是中國游泳運動員在奧運會上獎牌的「零的突破」。隨後在1992年巴塞隆拿奧運會,她奪得100米自由泳的金牌,也是中國在奧運會游泳比賽上獲得的首面金牌。退役後,莊泳曾進軍香港演藝界,客串過《橫紋刀劈扭紋》、《全職大盜》及《豹妹》等幾部電影。莊泳當年留港發展,與香港前籃球運動員及體育記者劉勇有過一段婚姻,離婚後與當年隊友、有泳壇「白馬王子」美譽的游泳名將沈堅強,於2002年在美國拉斯維加斯結婚,婚後育有一子一女。

莊泳係中國奧運第一金牌得主。(微博圖片)

莊泳當年留港發展,與香港前籃球運動員及體育記者劉勇有過一段婚姻。(微博圖片)