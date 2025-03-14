金秀賢認愛金賽綸「情緒不穩」取消錄韓綜　如期拍劇頻向劇組道歉

韓星金秀賢因捲入與已故女星金賽綸的爭議，據韓媒「每日經濟」報導，金秀賢原訂13日要錄製MBC綜藝節目《Good Day》，如今醜聞纏身，13日錄製沒有他。然而如今風向大轉，MBC製作單位對韓媒「Newsen」表示：「（金秀賢）已縮減原定行程，並按照調整後的計劃進行錄製。」



金秀賢原訂13日要錄製MBC綜藝節目《Good Day》，如今醜聞纏身，13日錄製沒有他。（《Good Day》截圖）

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《Good Day》上月16日才開播，由GD、鄭亨敦、曹世鎬等人主持，金秀賢擔任前3集嘉賓，近日多家韓媒報導製作單位正在討論是否剪掉他的部份。如果金秀賢正式退出，未來節目內容可能會進行大幅刪減，甚至連已錄製的音源也可能需要修改。金秀賢的負面輿論持續擴散，觀眾要求他退出的聲音越來越大，因此據傳金秀賢即將從《Good Day》下車。

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然而今天風向又變，韓媒TenAsia更引用金秀賢親近人士的說法，透露節目很相信並等待金秀賢，「這是早就定好的行程，所以是在履行承諾」，這位人士還說，金秀賢目前狀況很不好，精神狀態混亂，工作人員寸步不離，金秀賢還一一跟合作的同事和工作人員道歉，前一天在新劇《山寨人生》（Knock Off）拍攝現場也和對戲演員及導演、劇組表達歉意。

金秀賢一一跟合作的同事和工作人員道歉。（《山寨人生》劇照）

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