大S去世｜大S離世一個多月 S媽陷喪女悲痛深夜「轉發7字」曝心境
撰文：聯合新聞網
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大S（徐熙媛）2月病逝於日本，S媽（黃春梅）昨日（7日）深夜轉貼她上個月10日的發文「把悲傷留給自己」，痛述喪女心境。
網友看了心酸，紛紛留言「要保重啊」、「要堅強」，希望S媽要好好的，才能幫大S照顧好家人。
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而大S離世至今已一個多月，家屬原打算依她生前心算採樹葬，不過老公具俊曄希望日後仍能有一處憑弔愛妻，決定重新選擇下葬方式，而據台灣《壹蘋新聞網》報導，大S可能將長眠於金寶山，藝人鄧麗君、李玟等不少名人也長眠於該地。
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