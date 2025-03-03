方大同大S去世轟動全網　唐綺陽籲珍惜當下：變動期持續至少一年

【方大同／大S去世】華語演藝圈近期接連傳來令人錯愕的噩耗，2月初，大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。不到一個月後，金曲歌王方大同於2月21日病逝，享年41歲。短時間內痛失兩位才華洋溢的藝人，讓娛樂圈陷入一片哀痛之中，圈內好友與粉絲紛紛表達不捨之情。對於接連發生的驟逝事件，星座專家唐綺陽昨日（3月2日）也在社群平台上發文感慨：「近期太多令人錯愕的消息，祝大家都能保重好自己，一切平安。」



星座專家唐綺陽昨日（3月2日）在社群平台上發文感慨：「近期太多令人錯愕的消息，祝大家都能保重好自己，一切平安。」（FB@唐綺陽占星幫）

唐綺陽認為，當前正處於「時代更迭」的交叉點，社會環境與過去已經不同，這樣的變動期將持續至少一年，所有人都無法置身事外。唐綺陽在文中坦言，這段時間會發生「象徵一個時代過去」的重大事件，可能是政治變局、名人故去，甚至天災人禍，而這些事件都會對大眾心理造成深遠影響。她強調：

「能明顯感覺到，現在跟以前不一樣了，所有人都必須經歷這個更替期，無一倖免。」



金曲歌王方大同於2月21日病逝，享年41歲。(ig@soulboykhalilfong)

對許多粉絲而言，大S與方大同的離世不僅是個人生命的終結，也彷彿是一個世代的落幕。大S作為90年代「台灣偶像劇女王」，其作品《流星花園》、《泡沫之夏》等影響了無數影迷，直到近年她仍活躍於娛樂圈，備受關注。而方大同則是華語R&B音樂的重要代表人物，從〈愛愛愛〉到〈特別的人〉，他的音樂作品陪伴許多人成長，他的離去更是讓樂壇惋惜不已。

大S作為90年代「台灣偶像劇女王」，其作品《流星花園》、《泡沫之夏》等影響了無數影迷。（《流星花園》劇照）

唐綺陽進一步指出，在這樣的時代交叉點，有些人會隕落，但同時也有人將崛起，這是一場適者生存的變革。她鼓勵大家：「如果能夠把握這個時機，說不定就是下一位贏家。」她提醒所有人，在這樣的動盪時期，更要調整自身思維與策略，才能在變局中找到新的立足點。

「未來將重新洗牌，如何安身立命，將取決於我們如何應對這段變動期。」



亞洲短時間內痛失兩位才華洋溢的藝人，讓娛樂圈陷入一片哀痛之中。（facebook@方大同）

最後，唐綺陽不禁感慨：「近期太多令人錯愕的消息，祝大家都能保重好自己，一切平安。」她的話語不僅是在悼念逝去的藝人，更是提醒大家珍惜當下、迎接未來可能的變化。面對這樣的時代變局，我們或許更該把握當下，珍惜眼前的人與事。

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