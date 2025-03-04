大S去世｜具俊曄盼轉讓6.5億台幣致S媽　遺產分配一原因疑有變數

大S（徐熙媛）病逝後，近6.5億台幣的遺產成焦點，具俊曄曾表示要將財產轉讓給S媽，如今恐產生變數，是否會履行約定，S媽也作出回應。



大S（徐熙媛）病逝後，近6.5億台幣的遺產成焦點。（大S微博圖片）

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大S離世後，丈夫具俊曄曾在IG上發文並寫下表示：「熙媛留下來的寶貴的遺產，所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。」但依照台灣法律，繼承權無法轉讓給他人，如果具俊曄想把遺產轉給S媽，必須先繼承再取得財產後，再移轉給S媽。

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初步了解，具俊曄已繼承大S遺產，不過S媽上月底突然在Facebook寫下「他是騙子，我是傻」，讓外界懷疑遺產分配有變數。對此，根據《三立新聞網》報導，具俊曄是否已依約定轉讓遺產給S媽，她僅哀傷表示：

「我們悲痛中，可以不要問無情無義的瞎猜問題嗎？」



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