繼方大同大S徐熙媛去世「66歲歌手傳死訊」2020年曾患口腔癌入院

2025年不平靜，先是2月2日大S病逝日本，相隔19天，金曲歌王方大同於21日也傳出病逝消息，才開春沒多久，噩耗一波接一波。未料，6日又有網友稱陳昇病逝！對此，《中天新聞網》求證陳昇友人對方表示，「昇哥人在國外旅行，一切平安」否認謠言。



網路謠傳陳昇死訊。（截圖）

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歌手陳昇2020年底因為口腔癌入院治療，在接受治療後，目前狀況一切良好，只需持續追蹤。未料，6日傳出陳昇死訊，對於網路傳聞，友人駁斥表示，「昇哥人在國外旅行，一切平安」否認謠言。

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事實上，去年11月24日陳昇也一度傳出病逝消息，一年內傳出兩次「死訊」，連陳昇受訪也曾笑虧游泳俱樂部的朋友也問他「陳昇聽說你死了欸」無奈烏龍死訊一傳再傳。

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